Ισραήλ: Αντίστροφη μέτρηση για την επίθεση στην Γάζα – Πώς θα γίνει η εισβολή

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, με τις ισραηλινές δυνάμεις να δίνουν σφοδρές μάχες στα περίχωρα με τους μαχητές της Χαμάς, καθώς περικυκλώνουν την πόλη και αποκόπτουν κάθε πέρασμα.

Οι New York Times επικαλούνται δορυφορικές εικόνες της Planet Labs και αναφέρουν ότι η Γάζα έχει αποκοπεί σε δύο μέρη, με τον Βορρά να δέχεται την πίεση, καθώς εκεί βρίσκεται η πόλη. Το νότιο μέρος του έχει αποκοπεί από μια αυτοκινητοπομπή του IDF, η οποία βρίσκεται στην οδό Salah al-Din, μια κεντρική αρτηρία που διασχίζει τη λωρίδα και έχει χρησιμοποιηθεί ως διάδρομος εκκένωσης από τους ντόπιους.

Εκεί σημειώνονται σποραδικές μάχες, γιατί τα κτήρια έχουν διαλυθεί σε μεγάλο βαθμό από τους βομβαρδισμούς, ενώ η γρήγορη επέλαση των ισραηλινών δυνάμεων, βοήθησε στην κατάληψη κατάλληλων θέσεων για την απόκρουση επιθέσεις της Χαμάς.

Αντιθέτως, στο βόρειο τμήμα έξω από την πόλη της Γάζας εντοπίζονται προβλήματα, καθώς ο IDF δίνει ακόμη μάχες για να καταλάβει καίριες θέσεις που θα βοηθήσουν στην εισβολή. Συγκεκριμένα, προσπαθεί να καταλάβει τα περίχωρα του προσφυγικού καταυλισμού Shati, περίπου τρία μίλια από την καρδιά της πόλης. Εκεί, επιδιώκει να στήσει τοπικό στρατηγείο για τις επιχειρήσεις, αλλά και βάση ανεφοδιασμού του στρατού.

Israeli ground forces have reached across the full width of the Gaza Strip, satellite imagery shows, encircling Gaza’s largest city and cutting off the roads running south. We continue to map the conflict, find the latest here: https://t.co/VyXTVF9WQb pic.twitter.com/HxkPecQIdp

— The New York Times (@nytimes) November 3, 2023