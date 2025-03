Ισραήλ: Χαμός με τις διαδηλώσεις κατά του Νετανιάχου, συγκρούσεις με την αστυνομία

Σε συλλήψεις προχώρησε σήμερα η αστυνομία στο Ισραήλ κάνοντας χρήση νερού υπό πίεση, καθώς συνεχίζονται για τρίτη συναπτή ημέρα οι διαδηλώσεις κατά της απόφασης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να απομακρύνει από τη θέση του τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών.

Χιλιάδες Ισραηλινοί συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις κατά του Νετανιάχου, όπου οι επικριτές της απόλυσης του αρχηγού της Σιν Μπετ Ρόνεν Μπαρ ενώνουν τις δυνάμεις τους με διαδηλωτές που εκφράζουν την οργή τους για την απόφαση να επαναληφθούν οι μάχες στη Γάζα, παραβιάζοντας τη δίμηνη εκεχειρία, την ώρα που 59 Ισραηλινοί όμηροι παραμένουν αιχμάλωτοι στον παλαιστινιακό θύλακα.

@_Goldwasser_ “Dramatic footage from the protest in Jerusalem: A police officer slams Democrats Chairman Yair Golan to the ground” https://t.co/DovQT2jAH1



«Ανησυχούμε πολύ, πάρα πολύ που η χώρα μας εξελίσσεται σε μια δικτατορία», δήλωσε ο Ρινάτ Χαντασί, ηλικίας 59 ετών, από την Ιερουσαλήμ.

«Εγκαταλείπουν τους ομήρους μας, αδιαφορούν για όλα τα πράγματα που είναι σημαντικά για αυτήν τη χώρα», συμπλήρωσε.

Σήμερα, αστυνομικές δυνάμεις και διαδηλωτές συγκρούστηκαν, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην επίσημη κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ, όπου η αστυνομία είπε ότι δεκάδες άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν από τις κορδέλες ασφαλείας της αστυνομίας.

Οι διαδηλωτές σχεδιάζουν αργότερα σήμερα να συγκεντρωθούν έξω από το συγκρότημα όπου στεγάζεται η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων στο Τελ Αβίβ.

Χθες, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και συμμετεχόντων σε μια αντιδιαδήλωση, γεγονός που υπογραμμίζει τις διαιρέσεις που έχουν βαθύνει από τότε που ο Νετανιάχου επέστρεψε στην εξουσία, επικεφαλής ενός συντηρητικού συνασπισμού, στα τέλη του 2022.

Protest at Yigal Alon junction in Tel Aviv calling for the return of the hostages alive.

Credit: Women’s Protest for the Hostages pic.twitter.com/PVy8MBqOsI

— We Are All Hostages (@AllHostages) March 20, 2025