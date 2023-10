Ισραήλ: Οδηγίες για τη χρήση χημικών βομβών στις σορούς ενόπλων της Χαμάς – ΒΙΝΤΕΟ

Αξιωματούχοι στο Ισραήλ λένε ότι στις σορούς ενόπλων της Χαμάς που σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο τμήμα της χώρας βρέθηκαν οδηγίες για τη χρήση χημικών βομβών με βάση το κυάνιο.

Το Αxios είδε τα στοιχεία των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, που έδειχναν ότι ένοπλοι της Χαμάς έφεραν μαζί τους οδηγίες αποθηκευμένες σε στικάκια USB, που περιλάμβαναν λεπτομερή διαγράμματα για μια «συσκευή διασποράς κυανίου».

Τα στικάκια αυτά εντοπίστηκαν στα πτώματα ενόπλων της Χαμάς που εισέβαλαν στο κιμπούτς Μπέ’ερι κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, όπου φέρονται να σκότωσαν ή να απήγαγαν το 20% των 1.100 κατοίκων του ισραηλινού οικισμού.

«Τα ευρήματα δείχνουν μια πρόθεση της Χαμάς να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στο πλαίσιο της τρομοκρατικής επίθεσής της κατά αμάχων», ενημέρωσε το Ισραήλ τις πρεσβείες του, συμπληρώνοντας ότι οι ένοπλοι της εξτρεμιστικής οργάνωσης είχαν λάβει οδηγίες να «διεξάγουν επιθέσεις με παρόμοιο τρόπο με εκείνον που είχε προσπαθήσει ο ISIS.

Ο πρόεδρος ου Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκι επιβεβαίωσε μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο την Κυριακή ότι οι οδηγίες που έφεραν πάνω τους οι ένοπλοι της Χαμάς έφεραν ημερομηνία του 2003 και προέρχονται από σχέδια της Αλ Κάιντα για χημικά όπλα.

Τα σχόλιά του εντάσσονται σε μια ευρύτερη ισραηλινή διπλωματική προσπάθεια να κινητοποιηθεί υποστήριξη στη Δύση υπέρ της ισραηλινής επιχείρησης κατά της Χαμάς, σχολιάζει το Axios.

«Είναι υλικό της Αλ Κάιντα. Επίσημο υλικό της Αλ Κάιντα. Έχουμε να κάνουμε με τον ISIS, την Αλ Κάιντα και τη Χαμάς. Να πόσο σοκαριστική είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, όταν βλέπουμε τις οδηγίες που δίνονται για το πώς θα επιχειρήσουν και πώς θα δημιουργήσουν ένα είδος μη επαγγελματικού χημικού όπλου με κυάνιο», είπε ο Χέρτσογκ στο Sky News.

Η ισραηλινή ηγεσία έχει συγκρίνει τη Χαμάς με τον ISIS, με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να δηλώνει μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου ότι «η Χαμάς είναι ISIS. Όπως συνετρίβη ο ISIS, έτσι θα συντριβεί και η Χαμάς.

Πρέπει να αντιμετωπιστεί ακριβώς όπως ο ISIS. H κοινότητα των εθνών πρέπει να τους ξεράσει, κανείς ηγέτης δεν πρέπει να συναντάται μαζί τους, καμία χώρα να μην τους προσφέρει καταφύγιο και να επιβάλλονται κυρώσεις σε εκείνες που το κάνουν».

Σύμφωνα με το ifimerida, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι ένοπλοι της Χαμάς κουβαλούσαν μαζί τους σημαίες του ISIS όταν έσπειραν τρόμο και θάνατο πριν από 17 ημέρες. «Η Χαμάς είναι μια γενοκτονική τρομοκρατική οργάνωση. Είναι χειρότερη από τον ISIS, είπαν αξιωματούχοι των IDF.

President Isaac Herzog on Sky News reveals materials found on a USB fob on the body of a Hamas terrorist in Israel with “instructions how to produce chemical weapons” including preparing a device for dispersing cyanide agents. pic.twitter.com/NcZePRn8Ia

— Amy Spiro (@AmySpiro) October 22, 2023