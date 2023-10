Ισραήλ :Οι Αμερικανοί που βρίσκονται στη χώρα θα μπορούν να φύγουν αύριο διά θαλάσσης προς Κύπρο

Προσφέρουν στους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Ισραήλ και στους άμεσους συγγενείς τους τη δυνατότητα να αναχωρήσουν αύριο Δευτέρα, δια θαλάσσης από τη Χάιφα για την Κύπρο , οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ.

Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε με τη δήλωσή του σχετική οδηγία που κυκλοφόρησε σήμερα στο Ίντερνετ, όπου επισημαίνεται ότι η επιβίβαση ξεκινά στις 8 το πρωί, τοπική ώρα.

Στο Ισραήλ αύριο ο Μπλίνκεν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα επιστρέψει αύριο Δευτέρα στο Ισραήλ, για τη δεύτερη επίσκεψή του στη χώρα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας και αφού στο μεσοδιάστημα έκανε περιοδεία σε έξι αραβικές χώρες, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Ο Μπλίνκεν έφτασε σήμερα το απόγευμα στο Κάιρο, για συνομιλίες με την αιγυπτιακή ηγεσία. Η Αίγυπτος είναι ο έβδομος σταθμός του αφότου ξεκίνησε αυτήν την περιοδεία, την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η διάχυση της σύγκρουσης, καθώς το Ισραήλ ετοιμάζει μια χερσαία επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μίλερ είπε ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα επιστρέψει στο Ισραήλ αύριο για περαιτέρω διαβουλεύσεις με την ισραηλινή ηγεσία.

The U.S. government is assisting U.S. nationals and their immediate family members with a valid travel document to depart Haifa via sea for Cyprus on October 16, 2023. Boarding begins at 8 a.m. local time. U.S. citizens must arrive at Haifa port passenger terminal no later than… pic.twitter.com/mRy0uMnCoj

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 15, 2023