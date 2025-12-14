Χάος στην Ιταλία: Επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Τζένοα-Ιντερ, τρεις τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Στην προσπάθειά τους να χωρίσουν τους οπαδούς των δύο ομάδων κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά

14 Δεκ. 2025 21:11
Pelop News

 Ο κακός χαμός έγινε έξω από το «Λουίτζι Φεράρι», πριν τη σέντρα στην αναμέτρηση Τζένοα – Ίντερ για την 15η στροφή της Serie A.

Περίπου μία ώρα προτού ξεκινήσει το ματς, κατά την άφιξη των λεωφορείων που μετέφεραν τους οπαδούς των Νερατζούρι, οι φίλαθλοι των γηπεδούχων περίμεναν τους αντιπάλους τους έξω από το γήπεδο, εκεί που σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα. Κροτίδες, καπνογόνα και μπουκάλια εκτοξεύονταν από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας.


Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα βαν και μία μοτοσικλέτα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ επίσης αρκετά σταθμευμένα οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές.

Στην προσπάθειά τους να χωρίσουν τους οπαδούς των δύο ομάδων κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ επίσης η κυκλοφορία στον δρόμο μπροστά από το γήπεδο διακόπηκε.

