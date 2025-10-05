Ηττες για Παναχαϊκή – Θύελλα, επιτέλους νίκη ο Παναιγιάλειος

Οι κοκκινόμαυροι προσπάθησαν μόνο αμυντικά, καθώς επιθετικά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν

05 Οκτ. 2025
Pelop News

Την πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλημα γνώρισε η Παναχαϊκή στον Πύργο με 2-0.

Οι κοκκινόμαυροι προσπάθησαν μόνο αμυντικά, καθώς επιθετικά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν και χωρίς οι γηπεδούχοι να πιάσουν υψηλά στάνταρ έφτασαν χωρίς προβλήματα στη νίκη.

Πρώτη ήττα και για τη Θύελλα και μάλιστα αναπάντεχη στο γήπεδό της από τον Πέλοπα Κιάτου με 2-0 με τους «κυανόλευκους» να χάνουν δύο ποδοσφαιριστές με αποβολή.

Επιτέλους νίκη για τον Παναιγιάλειο, που έστω και δύσκολα υπέταξε τον Πανθουριακό στο Αίγιο με 1-0.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερς στα ματς της 3ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής:

ΠΑΣ Πύργος – Παναχαϊκή 2-0: 36’ Χαντί, 66’ Μακρής

ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ: Σούλης, Πατάπης, Λυβιάκης (90’ Κυρσανίδης), Κάρδαρης (72’ Σέζαρ), Μαρκόπουλος, Μαυρόπουλος, Μπούζας, Χαντί, Καρακώστας (72’ Δασκαλόπουλος), Κόκκορης (60’ Παπαδόπουλος), Μακρής.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος, Σταθόπουλος, Κουτσιούδης (77’ Λούσκος), Γασπαρινάτος (79’ Φωτεινόπουλος), Νιφορόπουλος, Βερβίτας, Ψυχογιός (79’ Mπούρδος), Αγουρίδης, Γιαννόπουλος (59’ Πετράτος), Γερολυμάτος (59’ Ντούνης), Τσεκούρας

Θύελλα Πατρών – Πέλοπας Κιάτου 0-2: 24’ Ιορδανίδης, 82’ Γεωργίου. Κόκκινες: (μετά τη λήξη του α’ ημιχρόνου) Πανίτσας, 90′ Αχ. Κουτσαντώνης – (μετά τη λήξη του α’ ημιχρόνου) Ιορδανίδης

ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Ν. Βλασόπουλος, Κατριβέσης (79’ Αχιλλ. Κουτσαντώνης), Δημητρέλος, Κ. Κουτσαντώνης (79’ Δουφεξής), Σουγλέρης (46’ Σκούρτας), Σκεπετάρης, Πιστικός (46’ Μαντάς), Πανίτσας, Θεοδωρακόπουλος.

ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ: Κούτσικος, Δ. Ραυτόπουλος, Χατζή, Μπατζελής, Τσέρτζη (90’ Παρασκευόπουλος), Κ. Καρδάμης, Γκολφινόπουλος, Ζωχάκης, Σ. Καρδάμης, Ζάρκος (66’ Μπούντος), Β. Ραυτόπουλος (66’ Παλαιογιάννης)

Παναιγιάλειος – Πανθουριακός 1-0: 49’ Φωκαΐδης

ΠΑΣ Κόρινθος – ΑΠΣ Ζάκυνθος 2-2: 14’ Χιλ, 77’ Χαρίτος – 45’+2 Κέρι, 61’ Γουσέτης

Πανγυθεατικός – Ερμής Μελιγούς 0-0

Μιλτιάδης – Λουτράκι 1-0: 60’ Ηλιόπουλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πέλοπας 3 5-1 9
ΠΑΣ Πύργος 3 6-2 7
Λουτράκι 3 4-2 6
Μιλτιάδης 3 5-4 6
Παναχαϊκή 3 5-4 6
Ζάκυνθος 3 4-3 4
Παναιγιάλειος 3 2-3 4
Θύελλα Π. 3 1-2 4
Ερμής Μελ. 3 1-3 1
Πανθουριακός 3 0-2 1
Πανγυθεατικός 3 1-4 1
Κόρινθος 3 3-7 1

 
