Καλιφόρνια: Φοιτητές κάηκαν ζωντανοί σε Tesla Cybertruck, κλείδωσαν οι πόρτες μετά από τροχαίο!

Φρικτό θάνατοι βρήκε φοιτήτρια σε τροχαίο με Tesla Cybertruck, όταν παγιδεύτηκε μέσα στο όχημα που είχε τυλιχτεί στις φλόγες, λόγω σχεδιαστικού ελαττώματος, σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε η οικογένειά της.

Η 19χρονη Κρίστα Μισέλ Τσουκαχάρα ήταν μία από τους τρεις επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημα προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε ένα δέντρο στο Πιεμόντε της Καλιφόρνια τον Νοέμβριο του 2024. Οι γονείς της έχουν πλέον κινηθεί νομικά, ισχυριζόμενοι ότι η Tesla του Έλον Μασκ, γνώριζε για το σχεδιαστικό ελάττωμα εδώ και χρόνια, αλλά δεν το διόρθωσε, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Κρίστα, δευτεροετής φοιτήτρια στο Κολέγιο Savannah, επέβαινε στο Cybertruck μαζί με τον 19χρονο Σόρεν Ντίξον που οδηγούσε, τον 20χρονο Τζακ Νέλσον και τον Τζόρνταν Μίλερ. Η Κρίστα, ο Σόρεν και ο Τζακ άφησαν την τελευταία τους πνοή στο τροχαίο ενώ ο τέταρτος τραυματίστηκε.

Ο Καρλ και η Νοέλ Τσουκαχάρα υπέβαλαν αγωγή κατά της αυτοκινητοβιομηχανίας τον Απρίλιο και τώρα την τροποποίησαν με μια λεπτομερή αγωγή 36 σελίδων. Σύμφωνα με την αγωγή, η Κρίστα αρχικά υπέστη ελαφρά τραύματα, αλλά όταν η μπαταρία του Cybertruck πήρε φωτιά, πέθανε από εγκαύματα και εισπνοή καπνού.



Η αγωγή αναφέρει ότι οι πόρτες του οχήματος μπορεί να παρουσιάσουν βλάβη σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και ότι η Κρίστα δεν μπόρεσε να διαφύγει επειδή το χειροκίνητο άνοιγμα της πόρτας ήταν πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Η Κρίστα «υπέστη αδιανόητο πόνο και συναισθηματική οδύνη» ενώ ήταν παγιδευμένη στο πίσω μέρος του φλεγόμενου οχήματος, αναφέρει η αγωγή.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο πατέρας της Κρίστα είπε ότι η ζωή της κόρης του θα μπορούσε να είχε σωθεί αν ήταν πιο εύκολο να βγει από το αυτοκίνητο: «Η Κρίστα ήταν μια έξυπνη, ευγενική και καταξιωμένη νεαρή γυναίκα με όλη τη ζωή μπροστά της. Υποφέρουμε όχι μόνο από την απώλεια της κόρης μας, αλλά και από τη σιωπή που περιβάλλει το πώς συνέβη αυτό και γιατί δεν μπόρεσε να βγει από το αυτοκίνητο. Αυτή η εταιρεία αξίζει ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, πώς μπορείτε να κυκλοφορήσετε μια μηχανή που δεν είναι ασφαλής από πολλές απόψεις;».



Ο δικηγόρος της οικογένειας Ρότζερ Ντρέιερ πρόσθεσε: «Αυτή η αγωγή αφορά την αλήθεια και την ευθύνη. Ο σχεδιασμός αυτού του οχήματος απογοήτευσε την Κρίστα. Δεν υπήρχε λειτουργικό, προσβάσιμο χειροκίνητο σύστημα παράκαμψης ή έκτακτης απελευθέρωσης για να διαφύγει. Ο θάνατός της ήταν αποτρέψιμος».

Και οι τρεις νέοι είχαν επισκεφτεί τα σπίτια τους για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ένας τέταρτος επιβάτης, ο Τζόρνταν Μίλερ, ήταν ο μόνος επιζών, αφού ένας μάρτυρας χρησιμοποίησε ένα κλαδί δέντρου για να σπάσει ένα παράθυρο και να τον σώσει. Από τις τοξικολογικές εξετάσεις προέκυψε πως ο Σόρεν Ντίξον που οδηγούσε είχε καταναλώσει ναρκωτικά και αλκοόλ.

Η προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αλκοόλ, η επίδραση ναρκωτικών και η υπερβολική ταχύτητα προκάλεσαν την απώλεια ελέγχου του οδηγού.

