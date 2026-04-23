Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στα γραφεία του ΕΦΚΑ

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγιναν τα ξημερώματα της Πέμπτης τα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Καλλιθέα, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο μηχανισμό στην είσοδο του κτιρίου. Από τη φωτιά που ξέσπασε προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές.

23 Απρ. 2026 12:46
Pelop News

Εμπρηστική επίθεση καταγράφηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Απριλίου στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Καλλιθέα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:20, όταν άγνωστοι προσέγγισαν το κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και άφησαν στην είσοδο έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Ο μηχανισμός στην είσοδο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο μηχανισμός αποτελούνταν από δύο γκαζάκια, τα οποία είχαν τοποθετηθεί στην είσοδο των γραφείων του Οργανισμού. Αν και τα γκαζάκια δεν εξερράγησαν, εκδηλώθηκε φωτιά στο σημείο.

Η πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές μικρής έκτασης στην είσοδο του κτιρίου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Έρευνα για τους δράστες

Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία της υπόθεσης και αναζητούν τους δράστες της επίθεσης, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνει και ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκαν στην περιοχή πριν και μετά το χτύπημα.

Το περιστατικό προστίθεται στη λίστα επιθέσεων με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς σε δημόσιες υπηρεσίες και κτίρια, με την έρευνα να επικεντρώνεται πλέον στην ταυτοποίηση όσων βρίσκονται πίσω από την ενέργεια.

