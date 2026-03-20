Κικίλιας: Αγώνας για «φρένο» στις τιμές ενέργειας – Στο τραπέζι ευρωπαϊκή λύση

Την ανάγκη για ευρωπαϊκή παρέμβαση προκειμένου να συγκρατηθούν οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης στην οικονομία και τις μεταφορές.

Όπως δήλωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για την εξεύρεση ευρωπαϊκών κεφαλαίων και τη διαμόρφωση κοινής πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ανάσχεση των αυξήσεων στην ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο βρίσκονται στις Βρυξέλλες για σχετικές διαβουλεύσεις.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι οι συνεχείς διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου επηρεάζουν άμεσα την αγορά και το κόστος ζωής, από τα βασικά αγαθά έως τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με τους εκπροσώπους του κλάδου, εξετάζοντας παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διασφάλιση της πρόσβασης στα νησιά, σημειώνοντας ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των νησιωτών και η αποτροπή νέων αυξήσεων στις τιμές των εισιτηρίων. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι σε προηγούμενη περίοδο είχαν ανασχεθεί αυξήσεις της τάξης του 15%, μέσω συντονισμένων παρεμβάσεων.

Αναφερόμενος στη διεθνή συγκυρία, έκανε λόγο για ένα αβέβαιο περιβάλλον, στο οποίο δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, τονίζοντας ότι οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη.

Για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, παρέπεμψε στο Υπουργείο Εξωτερικών και στον επικεφαλής του Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημαίνοντας την ανάγκη προσεκτικών χειρισμών λόγω της πολυπλοκότητας των εξελίξεων. Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της χώρας στο ΝΑΤΟ και τη σημασία της αμυντικής ετοιμότητας.

Σχετικά με την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Περσικός Κόλπος, σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις σε μια ιδιαίτερα ασταθή ζώνη. Όπως ανέφερε, δεκάδες πλοία ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τα πληρώματα και μηχανισμός υποστήριξης για τους ναυτικούς.

