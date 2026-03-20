Κικίλιας: Αγώνας για «φρένο» στις τιμές ενέργειας – Στο τραπέζι ευρωπαϊκή λύση

Προσπάθεια για ευρωπαϊκά μέτρα κατά των αυξήσεων στην ενέργεια ανακοίνωσε ο Κικίλιας. Στο επίκεντρο τα ακτοπλοϊκά και η στήριξη των νησιών.

20 Μαρ. 2026 10:36
Pelop News

Την ανάγκη για ευρωπαϊκή παρέμβαση προκειμένου να συγκρατηθούν οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης στην οικονομία και τις μεταφορές.

Όπως δήλωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για την εξεύρεση ευρωπαϊκών κεφαλαίων και τη διαμόρφωση κοινής πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ανάσχεση των αυξήσεων στην ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός και το οικονομικό επιτελείο βρίσκονται στις Βρυξέλλες για σχετικές διαβουλεύσεις.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι οι συνεχείς διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου επηρεάζουν άμεσα την αγορά και το κόστος ζωής, από τα βασικά αγαθά έως τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με τους εκπροσώπους του κλάδου, εξετάζοντας παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διασφάλιση της πρόσβασης στα νησιά, σημειώνοντας ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των νησιωτών και η αποτροπή νέων αυξήσεων στις τιμές των εισιτηρίων. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι σε προηγούμενη περίοδο είχαν ανασχεθεί αυξήσεις της τάξης του 15%, μέσω συντονισμένων παρεμβάσεων.

Αναφερόμενος στη διεθνή συγκυρία, έκανε λόγο για ένα αβέβαιο περιβάλλον, στο οποίο δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις, τονίζοντας ότι οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη.

Για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, παρέπεμψε στο Υπουργείο Εξωτερικών και στον επικεφαλής του Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημαίνοντας την ανάγκη προσεκτικών χειρισμών λόγω της πολυπλοκότητας των εξελίξεων. Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της χώρας στο ΝΑΤΟ και τη σημασία της αμυντικής ετοιμότητας.

Σχετικά με την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Περσικός Κόλπος, σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις σε μια ιδιαίτερα ασταθή ζώνη. Όπως ανέφερε, δεκάδες πλοία ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τα πληρώματα και μηχανισμός υποστήριξης για τους ναυτικούς.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Αιγιάλεια: Επετειακή διπλή προβολή ιστορικού ντοκιμαντέρ και ταινίας με δωρεάν είσοδο για το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης (1821)και τους πέντε Νεομάρτυρες
14:00 Μεσολόγγι: 200 Χρόνια Θυσίας – Επέτειος Ελευθερίας 1826–2026
13:52 Λαμία: 49χρονος βρέθηκε νεκρός σε παρκάκι της πόλης – Παραγγέλθηκε νεκροψία
13:49 Προμηθέας-Κολοσσός: Πλούσιες δράσεις στο «Τόφαλος» και προσφορά ενόψει Παναθηναϊκού
13:46 ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
13:43 Σημαντική διάκριση του ΕΟΤ στα βραβεία της βρετανικής Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators (AITO)
13:40 Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2026 – Πόσες αιτήσεις ικανοποιήθηκαν
13:33 Πρώτη φωτογραφία μετά το χειρουργείο για τον δήμαρχο του Άη Στράτη – Αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του
13:17 Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
13:06 Πόρτο Χέλι: Πράσινο και αμμουδιές
13:00 «Σωστό μέτρο, αλλά να τηρείται απ΄ όλους»: Πέντε επιχειρηματίες της Πάτρας μιλούν για τα νέα ψηφιακά μπλόκα σε αλκοόλ και καπνό για ανηλίκους
12:59 Οδοντωτός: «Δεν ανοίγει χωρίς γεωλογική μελέτη και υπογραφή ασφαλείας», ξεκαθαρίζει ο Κυρανάκης
12:56 Νέα Αριστερά σε τροχιά ρήξης: Προ των πυλών η παραίτηση Χαρίτση και τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό
12:55 ΠΑΕ Αρης: «Κανένα στέλεχος δεν εμπλέκεται στην δολοφονία του 20χρονου»
12:50 Τι αλλάζει σε καλλιτεχνική εκπαίδευση, σχολικές βιβλιοθήκες, IB και Τέμπη: Οι 25 ερωταπαντήσεις του υπουργείου Παιδείας για το νέο νομοσχέδιο
12:48 ΕΠΣΑ: Για μια ακόμα αγωνιστική διαιτητές εκτός Αχαϊας
12:45 Γκουτέρες: «Και οι δυο πλευρές του πολέμου έχουν κάνει εγκλήματα»
12:40 Ο Αττίκ επιστρέφει στην Πάτρα: Η μουσικοθεατρική παράσταση «Μια Ζωή Χειροκροτήματα» στο Επίκεντρο
12:38 Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Η METRO δίνει νέα ζωή σε χιλιάδες τόνους υλικών
12:33 «Κλεφτοπόλεμος» και «μπάλα στην εξέδρα»: Στα άκρα η σύγκρουση Μαρινάκη – Τσουκαλά για καύσιμα και ακρίβεια
