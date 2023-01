Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας: Τη Δευτέρα η προβολή της ταινιάς «Κάτω από το Ηφαίστειο»

Η ταινιά «Κάτω από το Ηφαίστειο» σε σκηνοθεσία Τζον Χιούστον, θα προβληθεί τη Δευτέρα 16/01/2023, από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ – UNDER THE VOLCANO

· Σκηνοθεσία: Τζον Χιούστον

· Σενάριο: Γκάι Γκάλο

· Ηθοποιοί: Άλμπερτ Φίνεϊ, Ζακλίν Μπισέ, Άντονι Άντριους.

· Μοντάζ: Γκάμπριελλ Φιγκερόα

· Μουσική: Άλεξ Νορθ

· Χώρα: ΗΠΑ (Έγχρωμη)

· Διάρκεια: 109΄

Πρώτη προβολή: 7.00 μμ.

Δεύτερη προβολή: 9.30 μμ.

Διακρίσεις: 3 Βραβεία και 7 Υποψηφιότητες

Academy Awards, USA 1985, Υποψήφιο για 2 Όσκαρ, Ηθοποιός, Μουσική.

Cannes Film Festival 1984, Υποψήφιο για Χρυσό Φοίνικα.

Golden Globes, USA 1985, Υποψήφιο για 2 Βραβείο Ερμηνείας στον Άλμπερτ Φίνεϊ. Και στην Ζακλίν Μπισέ.

London Critics Circle Film Awards 1985, Βραβείο «Ηθοποιός της χρονιάς», Άλμπερτ Φίνεί.

Los Angeles Film Critics Association Awards 1984, Βραβείο καλύτερου ηθοποιού.

National Board of Review, USA 1984, Top Ten Films

Ο Τζέφρι Φέρμιν, ένας Άγγλος αλκοολικός πρόξενος στο Μεξικό του ’40, αδυνατεί να ξεπεράσει την απιστία και το χωρισμό από τη σύντροφό του. Όταν αυτή εμφανίζεται μετανιωμένη μπροστά του, τότε ξεκινά ένα επώδυνο οδοιπορικό, με την αγάπη να δείχνει ανήμπορη να νικήσει την προδοσία.

Ο Τζον Χιούστον διασκευάζει με συνέπεια το θρυλικό μυθιστόρημα του Μάλκολμ Λόουρι και το αποτέλεσμα είναι μια άνευ προηγουμένου κινηματογραφική κατάβαση στην κόλαση του αλκοολισμού, με παραισθησιογόνο φόντο τους εορτασμούς της Ημέρας των Νεκρών στο Μεξικό.

Μεξικό, 1939. Μία ημέρα από τη ζωή του Τζέφρι Φέρμιν, καθώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος ετοιμάζεται να ξεσπάσει στην Ευρώπη και στη μικρή πόλη του μεξικανικού νότου γιορτάζεται η Ημέρα των Νεκρών. Ο Φέρμιν είναι εκεί Βρετανός πρόξενος, βυθισμένος στο πάθος του για το αλκοόλ και σε μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά όμοια με τον παγκόσμιο χάρτη που καταρρέει. Ανίκανος να ελέγξει τον εθισμό του και τα συναισθήματα που νιώθει για την προδοσία του ετεροθαλούς αδελφού του, Χιου, ενός ιδεαλιστή νομάδα, και της πρώην σύζυγου του, Ιβόν, η οποία επιστρέφει με ελπίδες επανένωσης, χάνει σταδιακά τη μάχη με τους προσωπικούς του δαίμονες.

Σχεδόν αυτοβιογραφικό, το ομώνυμο, κορυφαίο μυθιστόρημα του Μάλκολμ Λόουρι, με το ποιητικό ύφος του να ακολουθεί λιγότερο μια πλοκή και περισσότερο τις πυρετώδεις σκέψεις ενός αλκοολικού, υπήρξε πάντα ένα έργο διαβόητο μεταξύ άλλων για τη φήμη του ως αδύνατο να διασκευαστεί κινηματογραφικά. Ο Χιούστον, 78 ετών όταν γύρισε την ταινία, αποφεύγει τον σκόπελο αυτό, υιοθετώντας μια φαινομενικά απλή, γραμμική αφήγηση για να διηγηθεί την ιστορία του Τζέφρι Φέρμιν, ενός Βρετανού πρώην διπλωμάτη που παρά την απαλλαγή του από τα επαγγελματικά του καθήκοντα αρνείται να επιστρέψει στην πατρίδα του, επιλέγοντας, θαρρείς, τη μικρή μεξικανική πόλη της Κουερνεβάρκα για να πεθάνει, πνίγοντας στο ποτό τον πόνο του για την εγκατάλειψή του από τη σύζυγό του.

Οταν εκείνη επιστρέφει, σαν απάντηση μιας προσευχής του, μπορεί ο ερχομός της να μοιάζει αρχικά με ευλογία, σύντομα όμως ανοίγει τα τραύματα μιας παλιάς προδοσίας, σπρώχνοντάς τον ακόμα πιο μακριά από τους αγαπημένους του και πιο κοντά στο χείλος της καταστροφής.

Παρά τους όποιους αναγκαίους αφηγηματικούς συμβιβασμούς, ο Χιούστον διατηρεί τη μυστικιστική ατμόσφαιρα της πόλης κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Ημέρας των Νεκρών. Δεν είναι παράδοξο να κατανοήσει κανείς γιατί ο Χιούστον επέμεινε όσο κανείς άλλος να κάνει πραγματικότητα μια διασκευή ενός τόσο δυσπρόσιτου κινηματογραφικά βιβλίου. Βασανισμένος κι αυτός από το παροιμιώδες πάθος του για το αλκοόλ, κατόρθωσε όσο ελάχιστοι να απεικονίσει τον αδυσώπητο αυτό εθισμό ως ένα απεγνωσμένο καταφύγιο από την οδυνηρή πραγματικότητα κι από όσα ο ήρωάς του αδυνατεί να αντιμετωπίσει.

Κι αν σε κάποιες στιγμές το σενάριο μοιάζει να εγκλωβίζεται στιγμιαία στo στερεότυπο ενός -περίπου- ερωτικού τριγώνου ανάμεσα στο καταδικασμένο ζευγάρι και τον ετεροθαλή αδελφό του εθισμένου άνδρα, η συγκλονιστική ερμηνεία του Αλμπερτ Φίνεϊ, ασθμαίνοντος από το ένα μπουκάλι στο άλλο, ξεστομίζοντας μισοτελειωμένες φράσεις και καταπνιγμένα συναισθήματα, δεν αφήνει ούτε στιγμή περιθώριο ότι αυτό που παρακολουθούμε δεν είναι τίποτα άλλο από την προσωπική οδύσσεια ενός ανθρώπου που πασχίζει μανιασμένα να κρατηθεί από τα τελευταία ψήγματα αξιοπρέπειας που του έχουν απομείνει.

Αβάσταχτα μηδενιστικό, ισορροπώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και τον απόηχο μιας αρχαίας τραγωδίας, το «Κάτω από το Ηφαίστειο» αναδίδει, παρά τις οποίες αδυναμίες του, την αίσθηση μιας αναπόδραστης καθόδου προς την κόλαση, μέχρι τα τελευταία σπαρακτικά λεπτά.

Θανάσης Πατσαβός

Μια διασκευή του ομώνυμου ημι-αυτοβιογραφικού μυθιστορήματος του Μάλκολμ Λόουρι, το οποίο διαθέτει μεν ένα εκρηκτικό ξεκίνημα, μια πιο εσωστρεφή συνέχεια δε.

Η εναρκτήρια σεκάνς αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις χιουστονικής δεξιοτεχνίας, μια παραισθησιογόνα νυχτερινή βόλτα στον εορτασμό της Ημέρας των Νεκρών, όπου ο πάλλευκος Άλμπερτ Φίνεϊ αναζητά σαν νεκροζώντανος την ιαματική αιθυλική αλκοόλη.

Γιάγκος Αντίοχος

John Huston (1906–1987)

Ηθοποιός, Σκηνοθέτης και Σεναριογράφος, ένας ρέμπελος τιτάνας, που βασίλευσε για πάνω από 50 χρόνια στο Χόλιγουντ. Γεννήθηκε στη Νεβάδα, Μιζούρι και πέθανε στο Μίντλταουν, Ροντ Άιλαντ. Έχει κερδίσει 2 Όσκαρ και 42 ακόμη Βραβεία και 76 Υποψηφιότητες. Έχει γράψει το σενάριο ή και σκηνοθετήσει μερικές από τις σπουδαιότερες αμερικάνικες ταινίες.. Παντρεύτηκε 5 φορές και απέκτησε 3 παιδιά, ένα από αυτά η ηθοποιός Αντζέλικα Χιούστον. Φιλμογραφία (εκτός μ.μ.): 1987 Οι Δουβλινέζοι, 1985 Η τιμή των Πρίτζι, 1984 Κάτω απο το ηφαίστειο, 1982 Άννυ, 1981 Η μεγάλη απόδραση των 11, 1980 Let There Be Light (Doc.), 1980 Η πόλη του φόβου, 1979 Wise Blood, 1979 Love and Bullets, 1975 Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς, 1973 The MacKintosh Man, 1972 The Life and Times of Judge Roy Bean, 1972 Βρώμικη πόλη, 1971 The Last Run, 1970 Το γράμμα του Κρεμλίνου, 1969 A Walk with Love and Death, 1969 Sinful Davey, 1967 Reflections in a Golden Eye, 1966 The Bible: In the Beginning…, 1964 Η νύχτα της ιγκουάνα, 1963 The List of Adrian Messenger, 1962 Φρόυντ, το κρυφό πάθος, 1961 Οι αταίριαστοι, 1960 Οι ασυγχώρητοι, 1958 The Roots of Heaven, 1958 The Barbarian and the Geisha, 1957 Αποχαιρετισμός στα όπλα, 1957 Σάρκα και ψυχή, 1956 Μόμπι Ντικ, 1953 Πιο δυνατός απ’ τον διάβολο, 1952 Moulin Rouge, 1951 Η βασίλισσα της Αφρικής, 1951 Νικηφόρα επέλασης, 1950 Η ζούγκλα της ασφάλτου, 1949 Στις φλόγες της συμφοράς, 1948 Στη βοή της καταιγίδας, 1948 On Our Merry Way, 1948 Ο θησαυρός της Σιέρρα Μάντρε, 1943 Report from the Aleutians (Doc.), 1942 Θύελλα πέρα απ’ τον Ειρηνικό, 1942 Η ύαινα, 1941 Το γεράκι της Μάλτας.