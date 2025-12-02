Κοντογεώργης για αγροτικά, οικονομία και πολιτικές προτεραιότητες: «Διάλογος, δικαιοσύνη και τήρηση της νομιμότητας»

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις και ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Θανάση Κοντογεώργη στο ΕΡΤnews, με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ να περιγράφει τις αλλαγές που έρχονται στις ενισχύσεις, τις προτεραιότητες του 2026 και τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε ολομέτωπη κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα και την προηγούμενη κυβέρνηση.

Η συζήτηση ξεκίνησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον κ. Κοντογεώργη να θέτει ως κεντρικό στόχο την «περισσότερη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο», μέσα από ένα υβριδικό σύστημα ενισχύσεων το 2025 και ένα νέο πλαίσιο για το 2026, που –όπως είπε– θα εξασφαλίζει ότι οι πόροι κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους.

Παραδέχτηκε ότι η μεταβατική περίοδος προκαλεί αντιδράσεις, όμως υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει ήδη επιλύσει σημαντικά προβλήματα των αγροτών και ότι έως το τέλος Δεκεμβρίου θα δοθεί ακόμη 1,2 δισ. ευρώ για αποζημιώσεις. Τόνισε ότι τόσο το Μέγαρο Μαξίμου όσο και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, με συνεχή ενημέρωση προς τους αγροτικούς συνδικαλιστές.

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι ως αρμόδιος συχνά επισκέπτεται την περιφέρεια και γνωρίζει από κοντά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να δημιουργείται «κοινωνικός αυτοματισμός» εις βάρος άλλων ομάδων και ότι καμία διεκδίκηση δεν μπορεί να συνεπάγεται παραβίαση των δικαιωμάτων των υπολοίπων πολιτών. «Οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο διάλογος και η τήρηση της νομιμότητας αποτελούν τις δύο αδιαπραγμάτευτες αρχές της κυβέρνησης.

Περνώντας στις προτεραιότητες της επόμενης χρονιάς, ο κ. Κοντογεώργης δήλωσε ότι το 2026 θα είναι «χρονιά ωρίμανσης και παράδοσης μεγάλων έργων», φέρνοντας ως παραδείγματα το Κτηματολόγιο και τις πολεοδομίες. Τον Δεκέμβριο, στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα παρουσιαστεί ο πλήρης οδικός χάρτης μεταρρυθμίσεων.

Στο στεγαστικό, το οποίο περιέγραψε ως «κορυφαία προτεραιότητα», έθεσε το δίπτυχο «δημοσιονομική υπευθυνότητα και ενεργό ενδιαφέρον για τα ζητήματα της καθημερινότητας». Αναφέρθηκε επίσης στην προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ για το δεύτερο εξάμηνο του 2027, τονίζοντας την ανάγκη εμπειρίας και σταθερότητας.

Για την οικονομία, παρουσίασε συνοπτικά την κυβερνητική αποτίμηση της πενταετίας: «διπλάσιες επενδύσεις, διπλάσιες εξαγωγές, διπλάσια συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ». Όπως είπε, η εικόνα αυτή αναγνωρίζεται διεθνώς, κάτι που αντανακλάται και στην υποψηφιότητα του Έλληνα υπουργού Οικονομικών για την προεδρία του Eurogroup. Την ίδια στιγμή υπογράμμισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η κοινωνική ισορροπία στο εσωτερικό.

Στο πολιτικό σκέλος, ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι «καμία ψήφος δεν είναι δεδομένη» και ότι η κυβέρνηση θα διεκδικεί την εμπιστοσύνη των πολιτών μέχρι την τελευταία στιγμή, λειτουργώντας με «αίσθημα ευθύνης». Δεν παρέλειψε να ασκήσει δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι την περίοδο 2015–2019 η χώρα κινδύνεψε με έξοδο όχι μόνο από το ευρώ, αλλά και από την ΕΕ. Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για «τυχοδιωκτική πολιτική», «λαϊκισμό» και «ρητορική μίσους», ενώ σχολίασε ότι στο νέο του βιβλίο «δεν επιχειρεί ανανέωση των ιδεών της Αριστεράς, αλλά των προσώπων».

