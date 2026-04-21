Νέα πολιτική και ανθρώπινη ένταση προκαλεί η τραγωδία στο Κραν Μοντανά, καθώς τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς και οι οικογένειές τους άρχισαν να λαμβάνουν από ελβετικά νοσοκομεία λογαριασμούς δεκάδων χιλιάδων ευρώ για τη νοσηλεία τους. Η εξέλιξη προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία δήλωσε «σοκαρισμένη» και ζήτησε να διασφαλιστεί ότι η Ελβετία θα καλύψει πλήρως το κόστος.

Σύμφωνα με την ANSA, η Μελόνι αποκάλυψε ότι ένα νοσοκομείο στη Σιόν έφτασε στο σημείο να ζητήσει πάνω από 70.000 ευρώ για λίγες μόνο ώρες νοσηλείας. Η ίδια έκανε λόγο για μια εξοργιστική εξέλιξη και ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να ελέγξει με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και ότι οι ιταλικές οικογένειες δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν ούτε ένα φράγκο.

Η παρέμβαση της Ρώμης έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις επίσημες δεσμεύσεις της ελβετικής πλευράς ότι τα θύματα θα στηριχθούν οικονομικά. Το Reuters είχε μεταδώσει στις 25 Φεβρουαρίου 2026 ότι η ελβετική κυβέρνηση αποφάσισε να χορηγήσει 50.000 ελβετικά φράγκα σε κάθε σοβαρά τραυματισμένο επιζώντα και σε κάθε μέλος οικογένειας που έχασε δικό του άνθρωπο, ως έκτακτη «εισφορά αλληλεγγύης». Το συνολικό πακέτο στήριξης περιλάμβανε ομοσπονδιακά και καντονιακά κονδύλια, ακριβώς επειδή το μέγεθος της τραγωδίας είχε ξεπεράσει τα συνηθισμένα όρια κάλυψης.

Τον Μάρτιο, μάλιστα, η ελβετική Βουλή ενέκρινε και επίσημα την καταβολή αυτής της αποζημίωσης, ύψους 50.000 φράγκων ανά θύμα ή συγγενή, ενισχύοντας την εικόνα ότι η Ελβετία είχε δεσμευθεί να μην αφήσει τους τραυματίες και τις οικογένειες να επωμιστούν το βάρος της καταστροφής.

Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και εξελίχθηκε σε μία από τις βαρύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας. Σύμφωνα με το Reuters, οι νεκροί έφτασαν τους 41, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 115. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και έξι Ιταλοί έφηβοι, στοιχείο που εξηγεί και το ιδιαίτερα μεγάλο πολιτικό βάρος που έχει λάβει η υπόθεση στην Ιταλία.

Οι έρευνες είχαν καταλήξει ότι η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από σπινθηροβόλα κεριά, τα οποία άναψαν ηχομονωτικό υλικό στην οροφή του υπόγειου μπαρ. Η τραγωδία χτύπησε κυρίως εφήβους και νεαρούς ενήλικες, ενώ οι εισαγγελικές αρχές στην Ελβετία έχουν επεκτείνει την έρευνα για ποινικές ευθύνες πέρα από τους ιδιοκτήτες του χώρου, φτάνοντας και σε τοπικούς αξιωματούχους.

Μέσα σε αυτό το ήδη βαρύ κλίμα, οι λογαριασμοί που έφτασαν τώρα σε τραυματίες και οικογένειες δίνουν στην υπόθεση νέα διάσταση. Η Μελόνι, σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, ξεκαθάρισε ότι θα ήταν «απεχθές» το κόστος της νοσηλείας να βαρύνει τα ίδια τα θύματα ή την Ιταλία, ειδικά μετά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί από τις ελβετικές αρχές ότι το ζήτημα θα καλυφθεί.

Με τα σημερινά δεδομένα, το βασικό σημείο δεν είναι μόνο το ύψος των λογαριασμών, αλλά και η αντίφαση που αναδεικνύεται ανάμεσα στις ελβετικές δεσμεύσεις περί στήριξης και στην πραγματική εμπειρία των θυμάτων που βλέπουν να φτάνουν στα χέρια τους εξοντωτικές χρεώσεις. Αυτό ακριβώς είναι που έχει μετατρέψει το θέμα από διοικητική δυσλειτουργία σε ανοιχτό πολιτικό ζήτημα ανάμεσα σε Ρώμη και Βέρνη.

