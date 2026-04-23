Κρήτη: Αύριο το τελευταίο αντίο στην Ελευθερία Γιακουμάκη – Το GPS, η παγίδα και το χρονικό της δολοφονίας

Το τελευταίο αντίο στην Ελευθερία Γιακουμάκη θα πουν αύριο το μεσημέρι η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της 43χρονης, η υπόθεση της οποίας έχει συγκλονίσει την Κρήτη και έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δάφνες, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00, ώστε να μπορέσουν οι δικοί της άνθρωποι να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Η Ελευθερία Γιακουμάκη βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, έπειτα από τρεις ημέρες αναζήτησης, με τις έρευνες των Αρχών να οδηγούν σταδιακά στον πρώην σύντροφό της. Ο άνδρας, που βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας, αυτοκτόνησε ενώ ο αστυνομικός κλοιός γύρω του έκλεινε, αφήνοντας πίσω του δύο οικογένειες διαλυμένες και ένα έγκλημα με έντονα στοιχεία εμμονής.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου θεωρούν ότι όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι η 43χρονη έπεσε θύμα του πρώην συντρόφου της, ο οποίος μετά τη δολοφονία φέρεται να προσπάθησε να εξαφανίσει ίχνη και να αποπροσανατολίσει την έρευνα.

Το μοιραίο ραντεβού στο παρεκκλήσι

Σύμφωνα με την εικόνα που έχει σχηματιστεί, η δολοφονία έγινε το πρωί της Κυριακής, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ο 40χρονος φέρεται να είχε κανονίσει συνάντηση με την Ελευθερία στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή της Σταυρακιανής, κοντά στις Δάφνες.

Η 43χρονη έφυγε από το σπίτι της στις 11:02 και έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δέχθηκε πυροβολισμό εξ επαφής στο κεφάλι ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού, μέσα στο αυτοκίνητό της. Ο δράστης φέρεται αμέσως μετά να μετέφερε τη σορό της στα πίσω καθίσματα, επιχειρώντας από την πρώτη στιγμή να στήσει ένα σκηνικό απόκρυψης.

Οι κινήσεις μετά το έγκλημα

Το χρονικό που έχουν συνθέσει οι Αρχές δείχνει μια οργανωμένη προσπάθεια να σβηστούν τα ίχνη. Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία, ο 40χρονος φέρεται να είχε πτώση με τη μοτοσικλέτα του και περίπου στις 12:00 εντοπίστηκε τραυματισμένος σε καφετέρια στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου – Μοιρών. Από εκεί κάλεσε ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι του, λέγοντας στην οδηγό ότι είχε τραυματιστεί από το άλογο της κόρης του.

Αφού άλλαξε ρούχα στο σπίτι του, στους Μαλάδες, επέστρεψε στο παρεκκλήσι με το Smart του. Στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο της 43χρονης, μέσα στο οποίο βρισκόταν η σορός της, και το μετέφερε σε χωράφι κοντά στην Αγία Βαρβάρα, πίσω από βενζινάδικο, όπου και το έκρυψε.

Λίγο αργότερα, στις 13:13, σταμάτησε σε βενζινάδικο, κάλεσε ξανά ταξί και επέστρεψε στο σημείο όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο, για να αποχωρήσει τελικά λίγο μετά τις 14:00.

Τα ψέματα στους αστυνομικούς και το βιντεοληπτικό υλικό

Από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισης της Ελευθερίας, ο 40χρονος είχε τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνών. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνιόταν οποιαδήποτε εμπλοκή και φέρεται να υποστήριζε πως δεν γνώριζε πού βρισκόταν η 43χρονη και ότι δεν είχαν πλέον επαφή. Είχε μάλιστα αναφέρει ότι η σχέση τους είχε λήξει με πρωτοβουλία της ίδιας.

Την επόμενη ημέρα από τη δολοφονία κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι είχε πέσει με τη μοτοσικλέτα του και ότι δεν είχε διαφορές μαζί της. Το ίδιο βράδυ επέστρεψε στο αστυνομικό τμήμα για να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών, επιμένοντας ότι δεν είχε σχέση με την εξαφάνισή της.

Όμως το βιντεοληπτικό υλικό άρχισε να ξεκαθαρίζει την εικόνα. Οι κάμερες κατέγραψαν τις μετακινήσεις του, τη στιγμή που έφυγε με το Smart του, αλλά και την επιστροφή του στο παρεκκλήσι για να απομακρύνει το αυτοκίνητο της γυναίκας. Αυτό ήταν το στοιχείο που έδεσε σταδιακά το παζλ και έστρεψε οριστικά το βάρος της έρευνας πάνω του.

Η εμμονή, το GPS και οι ενδείξεις ελέγχου

Πρόσωπα από το περιβάλλον του ζευγαριού περιγράφουν μια σχέση γεμάτη πίεση και ένταση για την 43χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος είχε αναπτύξει εμμονική συμπεριφορά απέναντί της, φτάνοντας, όπως αναφέρεται, ακόμη και στο σημείο να τοποθετήσει GPS στο αυτοκίνητό της για να παρακολουθεί τις μετακινήσεις της.

Το στοιχείο αυτό δίνει ακόμη πιο σκοτεινή διάσταση στην υπόθεση, καθώς ενισχύει το σενάριο ότι η παρακολούθηση και ο έλεγχος δεν ήταν περιστασιακά, αλλά μέρος μιας σταθερής πίεσης που ασκούσε στην 43χρονη.

Οικονομικά προβλήματα και ιδιόχειρες σημειώσεις

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης και άλλες πτυχές της υπόθεσης που αφορούν την ψυχολογική κατάσταση του 40χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, ενώ άνθρωποι από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και ιδιόχειρες σημειώσεις του, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν φωτίζουν το κίνητρο και τη διαδρομή που οδήγησε στο έγκλημα και στη συνέχεια στην αυτοκτονία του.

Πώς οι Αρχές έφτασαν σε αυτόν

Όπως ανέφερε και η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο ισχυρισμός του για τα αίματα που έφερε πάνω του λόγω τροχαίου με τη μηχανή του είχε αρχικά επιβεβαιωθεί, γι’ αυτό και μετά την πρώτη κατάθεσή του δεν υπήρχε ακόμη επιβαρυντικό στοιχείο που να δικαιολογεί διαφορετική μεταχείριση.

Η ουσιαστική σύνδεση των κινήσεών του με την υπόθεση έγινε αργότερα, όταν οι αστυνομικοί ανέλυσαν το βιντεοληπτικό υλικό και διαπίστωσαν ότι οι διαδρομές του ταυτίζονταν με εκείνες του αυτοκινήτου της 43χρονης. Όταν πλέον αντιλήφθηκε ότι οι Αρχές τον πλησίαζαν, έδωσε τέλος στη ζωή του το μεσημέρι της Τρίτης, στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν από τον Προφήτη Ηλία.

Το βάρος του αποχαιρετισμού

Η υπόθεση δεν άφησε πίσω μόνο ένα βαρύ ποινικό και κοινωνικό αποτύπωμα, αλλά και εικόνες βαθύτατου ανθρώπινου πόνου. Τραγικές φιγούρες ήταν τα παιδιά της Ελευθερίας, ο αδελφός της και οι στενοί συγγενείς της, που βρέθηκαν κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός της και λύγισαν μπροστά στην αδιανόητη απώλεια.

Αύριο, στις Δάφνες, η οικογένεια και οι φίλοι της θα την αποχαιρετήσουν μέσα σε κλίμα συντριβής. Και μαζί με την εξόδιο ακολουθία, θα κορυφωθεί και το βαρύ φορτίο μιας υπόθεσης που άφησε πίσω της οδύνη, αναπάντητα «γιατί» και το ασήκωτο βάρος μιας ακόμα γυναικοκτονίας.

