Κριτική ΣΥΡΙΖΑ στον Φεύγα για τον χαρακτηρισμό αγροτών ως «ξεβολεμένων»

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τις δηλώσεις του Βασίλη Φεύγα, Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος φέρεται να αποκάλεσε «ξεβολεμένους» τους αγρότες που εκφράζουν διαμαρτυρίες για τα προβλήματά τους.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, χαρακτηρίζεται η τοποθέτηση ως «άλλη μια κυνική δήλωση» από στέλεχος της κυβέρνησης, ενώ κατηγορείται η ΝΔ για συστηματική αμέλεια απέναντι στις δυσκολίες του πρωτογενούς τομέα. «Ξεβολεύτηκαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που υπέστησαν απώλειες στα κοπάδια τους; Ξεβολεύτηκαν όσοι στερούνται κρατικών ενισχύσεων εξαιτίας σκανδάλων της ΝΔ και οδηγούνται σε οικονομική εξαθλίωση;», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Η αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμά ότι η κυβέρνηση «προκαλεί εκ νέου» με τέτοιες δηλώσεις και υπογραμμίζει ότι η διατήρηση του Φεύγα στη θέση του και η προβολή του στα ΜΜΕ αποτυπώνουν την επίσημη γραμμή του κόμματος εξουσίας. «Όποιος αμφιβάλλει μπορεί να ελέγξει το προφίλ της ‘Ομάδας Αλήθειας’, που προωθεί παρόμοιες απαξιωτικές απόψεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



