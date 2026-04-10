Κύθηρα: Έβγαλε αρχαίο νόμισμα στο σφυρί μέσω διαδικτύου και τον «σήκωσε» η ΕΛ.ΑΣ.

Μια αγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στάθηκε αρκετή για να κινητοποιήσει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και να οδηγήσει στη σύλληψη ημεδαπού στα Κύθηρα, ο οποίος κατηγορείται ότι κατείχε και διέθετε προς πώληση αρχαιότητες μέσω διαδικτύου. Η υπόθεση πήρε διαστάσεις μετά τον εντοπισμό ανάρτησης, στην οποία παρουσιαζόταν προς πώληση αρχαίο νόμισμα, γεγονός που έβαλε στο μικροσκόπιο των αρχών τη δραστηριότητά του.

Ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κυθήρων. Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε οικίες, καταστήματα και αποθηκευτικούς χώρους που ανήκουν στον κατηγορούμενο, με τα ευρήματα να δίνουν νέο βάρος στην υπόθεση.

Η ανάρτηση που άνοιξε τον δρόμο για τη σύλληψη

Η έρευνα των αστυνομικών ξεκίνησε όταν εντοπίστηκε ανάρτηση του κατηγορούμενου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία φερόταν να διαθέτει προς πώληση ένα αρχαίο νόμισμα. Η συγκεκριμένη κίνηση ήταν εκείνη που ενεργοποίησε τις αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε στοχευμένους ελέγχους στα Κύθηρα.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 20 νομίσματα, ανάμεσά τους και εκείνο που εμφανιζόταν στη φωτογραφία της ανάρτησης. Παράλληλα, βρέθηκαν και τρία όστρακα μινωικής εποχής, στοιχείο που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την υπόθεση περί κατοχής αρχαιοτήτων.

Τι κατασχέθηκε στις έρευνες

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση σειράς αντικειμένων που βρέθηκαν στους χώρους του συλληφθέντα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

20 νομίσματα

3 όστρακα μινωικής εποχής

αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα

3 αμπούλες αερίου

ανιχνευτής μετάλλων

2 μπαταρίες

2 δίσκοι

τσάντα μεταφοράς

Η παρουσία ανιχνευτή μετάλλων, αλλά και των υπόλοιπων εξαρτημάτων, προσέθεσε ένα ακόμη σκέλος στην έρευνα, καθώς εξετάζεται και το κατά πόσο υπήρχε παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπει ο νόμος για τη δήλωση τέτοιων οργάνων διασκόπησης.

Τι έδειξε η αρχαιολογική εξέταση

Τα αντικείμενα που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εξετάστηκαν από αρχαιολόγο της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση, τέσσερα από τα νομίσματα και τα τρία όστρακα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Κώδικα για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Για τα υπόλοιπα 16 νομίσματα, κρίθηκε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως η αρχαιολογική ή ιστορική τους αξία και το νομικό καθεστώς που τα διέπει.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για:

υπεξαίρεση μνημείων

παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης

παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Η υπόθεση πλέον περνά στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου θα οδηγηθεί ο κατηγορούμενος. Το περιστατικό στα Κύθηρα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων δεν περιορίζεται σε κλειστά κυκλώματα, αλλά συχνά επιχειρεί να βρει διέξοδο ακόμη και μέσα από τις πλατφόρμες του διαδικτύου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



