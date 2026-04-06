L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026: Η Σπάρτη στο βάθρο της παγκόσμιας ποδηλασίας

Με φόντο τη συμβολική ταυτότητα της Σπάρτης, το Σάββατο 4 Απριλίου ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον αθλητικό τουρισμό και τοποθετώντας την Πελοπόννησο στο βάθρο της παγκόσμιας ποδηλασίας.

Περισσότεροι από 2.000 ποδηλάτες και επισκέπτες από 28 χώρες από όλο τον κόσμο έγιναν μέρος της κορυφαίας ποδηλατικής γιορτής, σε συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelosophy, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και του Δήμου Σπάρτης και με τη στήριξη του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου, των Δήμων Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας που μετέτρεψε τη Σπάρτη στο απόλυτο ποδηλατικό hotspot, χαρίζοντας σε όλους αυθεντικά Tour de France vibes!

Το L’Étape Village στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης αποτέλεσε το σημείο συνάντησης για τους ποδηλάτες, τους επισκέπτες, τους εθελοντές, τους κατοίκους της περιοχής, τους χορηγούς και υποστηρικτές που αγκάλιασαν τον αγώνα και δημιούργησαν μια δυναμική και φιλόξενη ατμόσφαιρα που εδώ και τρεις δεκαετίες καθηλώνει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο!

Οι διαδρομές The Race (140χλμ), The Ride (67χλμ) και The Fun Ride (15χλμ) έφεραν κοντά ερασιτέχνες ποδηλάτες κάθε ηλικίας, από 9 έως 99 ετών, σε μια εμπειρία που συνδύασε το αγωνιστικό πάθος, το αθλητικό πνεύμα και τη χαρά της συμμετοχής.

Στη μεγάλη διαδρομή The Race (140χλμ), στην κατηγορία των ανδρών, πρώτος τερμάτισε ο Νικηφόρος Αρβανίτου της Skoda Cycling Team με χρόνο 03:39:31, κερδίζοντας τη διάσημη κίτρινη φανέλα (jersey) του Tour de France, ενώ ακολούθησαν ο Μιχάλης Διαμαντάκης στη 2η θέση (03:42:28) και ο Ruel Quentin (FR) στην 3η (03:47:21). Στην κατηγορία των γυναικών, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Βαρβάρα Φασόη της Skoda Cycling Team με χρόνο 03:56:31, στο 2ο η Rochard Noemie (FR) (04:05:04) και στο 3ο η Alexandra Dinsdale (UK) (04:35:34).

Στην πιο γρήγορη διαδρομή The Ride (67 χλμ), στην κατηγορία των ανδρών, νικητής αναδείχθηκε ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης της Skoda Cycling Team (01:59:30), 2ος ο Πάρης Ζαραφωνίτης (02:10:45) και 3ος ο Παναγιώτης Δημόπουλος (02:10:45). Στην κατηγορία των γυναικών, 1η πέρασε τη Γραμμή του Τερματισμού η Ελίζα Δήμου με χρόνο 02:33:50, 2η η Ευαγγελία Παντούλα (02:34:11) και 3η η Ιωάννα Σάλτα (02:35:59).

Ο νικητής του The Race και μέλος της Skoda Cycling Team, Νικηφόρος Αρβανίτου, δήλωσε στη Γραμμή του Τερματισμού: «Πρώτη χρονιά, ως μέλος της Skoda Cycling Team, απολαύσαμε τον αγώνα, η διοργάνωση ήταν άρτια, η διαδρομή υπέροχη – από τις ομορφότερες που έχω κάνει, αν και απαιτητική… εύχομαι να γίνεται αυτό κάθε χρόνο και να δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο σε όλο τον κόσμο, πόσο όμορφο άθλημα είναι η ποδηλασία».

Κατά τον τερματισμό του ο νικητής της μεσαίας διαδρομής The Ride, Πολυχρόνης Τζωρτζάκης, επίσης μέλος της Skoda Cycling Team, ανέφερε: «Φοβερή διαδρομή, συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στη Skoda που υποστηρίζει τη διοργάνωση, και του χρόνου πάλι εδώ».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Η Σπάρτη και η Πελοπόννησος απέδειξαν ότι μπορούν να φιλοξενούν με επιτυχία διοργανώσεις διεθνούς επιπέδου, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο στον αθλητισμό όσο και στον τουρισμό. Το L’Étape Greece by Tour de France αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία για αθλητές, επισκέπτες και κατοίκους, αναδεικνύοντας τη δυναμική του τόπου μας, τη φυσική του ομορφιά και τη βαθιά ιστορική του ταυτότητα. Θέλω να συγχαρώ όλους όσοι συμμετείχαν, τους διοργανωτές, τους εθελοντές, τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες που αγκάλιασαν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι όταν συνεργαζόμαστε με σχέδιο και συνέπεια, μπορούμε να πετυχαίνουμε σημαντικά αποτελέσματα. Για εμάς, η σημερινή επιτυχία δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή. Συνεχίζουμε με στόχο να ενισχύσουμε τη θέση της Πελοποννήσου στον διεθνή χάρτη του αθλητικού τουρισμού, επενδύοντας σε δράσεις που δημιουργούν πραγματική αξία για τον τόπο και τους ανθρώπους του, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου».

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος, ανέφερε: «Με την ολοκλήρωση του πρώτου L’ Etape Greece by Tour de France στην ιστορική Σπάρτη, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διοργάνωση διεθνών αθλητικών events από τον Δήμο μας, αλλά, ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα σε αθλητές απ’ όλο τον κόσμο να γνωρίσουν από κοντά τη θρυλική και πασίγνωστη Σπάρτη. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που επιβεβαιώνει ότι με την υλοποίηση της στρατηγικής εξωστρέφειας και του πνεύματος συνεργασίας, μπορούμε να πετύχουμε πολλά για τον Δήμο μας, τη Λακωνία και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους νικητές και τις νικήτριες, σε όλους τους συμμετέχοντες και στους εθελοντές για την πολύτιμη συμβολή τους. Ανανεώνουμε το αθλητικό μας ραντεβού για την επόμενη χρονιά και περιμένουμε με την ίδια χαρά και ανυπομονησία να γιορτάσουμε μαζί αυτήν τη μεγάλη ποδηλατική γιορτή, μέσα από υψηλές επιδόσεις για τους αθλητές, διασκέδαση και ψυχαγωγία για τις οικογένειες, στον πάντα φιλόξενο και πανέμορφο τόπο μας».

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της ευΖΗΝ feelόsophy, κ. Θανάσης Παπαδημητρίου, κατά τον χαιρετισμό του λίγο πριν την εκκίνηση του αγώνα, εξέφρασε τη χαρά του για τις ιδανικές καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ παράλληλα επεσήμανε τη σημασία της ασφάλειας για όλους τους συμμετέχοντες. Καλωσόρισε και ευχαρίστησε θερμά τους ποδηλάτες από 28 χώρες από όλο τον κόσμο για την παρουσία τους και, στη συνέχεια, βρέθηκε -όπως πάντα- στο σημείο του τερματισμού, όπου και υποδέχθηκε όλους τους αθλητές.

Η Head of Marketing, Communications and PR της Kosmocar, κ. Μαρίζα Πετράκου, πρόσθεσε για τη φετινή διοργάνωση: «Η συνεργασία μας με το L’Étape Greece by Tour de France για 4η συνεχόμενη χρονιά αντικατοπτρίζει τη μακρόχρονη σχέση της Skoda με την ποδηλασία. Σε έναν τόπο με ισχυρό συμβολισμό όπως η Σπάρτη, οι αξίες αυτές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε βιώσιμες λύσεις μετακίνησης με επίκεντρο την ηλεκτροκίνηση».

Η Skoda, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά και διαχρονική της σχέση με τον Γύρο της Γαλλίας, συμμετείχε για 4η συνεχή χρονιά ως Ονομαστικός Χορηγός και Επίσημος Mobility Partner, δίνοντας δυναμικό «παρών» σε κάθε πτυχή της διοργάνωσης. Ξεχώρισε τόσο με τα εμβληματικά Skoda Lead Cars, το νέο Enyaq και το Kodiaq, που ηγήθηκαν του αγώνα, όσο και με την παρουσία της στο L’Etape Village, όπου το νέο Elroq μαγνήτισε τα βλέμματα των επισκεπτών, ενώ παράλληλα προσέφερε πλούσιες διαδραστικές εμπειρίες που ενίσχυσαν τη σύνδεση με το κοινό. Την πιο ζωντανή νότα έδωσε ο Felix, η επίσημη μασκότ του Tour de France, ο οποίος σηματοδότησε την έναρξη μαζί με τον αλυτάρχη και ξεσήκωσε αθλητές, αθλήτριες και θεατές, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές και αξέχαστα φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Κάθε πεταλιά των αθλητών συνοδεύτηκε από την απόλυτη υποστήριξη των χορηγών: της ΔΕΗ που με την ενέργειά της οδηγεί πιο γρήγορα σε ένα βιώσιμο μέλλον, του AVRA WAVE και της POWERADE που κράτησαν ενυδατωμένους τους ποδηλάτες, της Top Cycles που παρείχε τεχνική υποστήριξη, της GU Energy Greece, της Heineken 0.0 και της Bella Frutta & Orsero που φρόντισαν για την ενέργειά τους, της ΕΠΟΜΕΑ και της Cobra Center & Hytera που ενίσχυσαν την ασφάλεια του αγώνα, και του Kassimatis Cycling υπεύθυνου για το επίσημο ποδηλατικό outfit των αθλητών.

Η συνολική διεξαγωγή του αγώνα τέλεσε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ΕΟΠ) και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο και την ποιότητα της διοργάνωσης.

Η Σπάρτη απέδειξε ότι μπορεί να γεννά στιγμές παγκόσμιου ποδηλατικού κύρους, ενώ η ενέργεια και το πάθος των αθλητών, των εθελοντών, των συνοδών, των κατοίκων και των υποστηρικτών άνοιξαν τον δρόμο για ένα μέλλον γεμάτο δυναμική, αθλητισμό και διεθνή αναγνώριση.

