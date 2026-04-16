Λαζαρίδης: Ζητώ τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Με μια εκτενή δημόσια δήλωση ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να απαντήσει στο κύμα αντιδράσεων που έχει αναπτυχθεί γύρω από παλαιότερους διορισμούς του και τη μεταγενέστερη πρόσληψη της συζύγου του σε αντίστοιχο περιβάλλον. Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση τις τελευταίες ημέρες, με νέα δημοσιεύματα και δημόσιες παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης να ανεβάζουν την πίεση προς την κυβέρνηση.

Στην τοποθέτησή του, ο υφυπουργός ξεκινά με μια προσωπική απολογία για τον τόνο των προηγούμενων ημερών, αναγνωρίζοντας ότι σε ορισμένες στιγμές η στάση του δεν ταίριαζε, όπως λέει, ούτε με το προσωπικό του ήθος ούτε με το ύφος της παράταξης στην οποία ανήκει. Από εκεί και πέρα, περνά στην ουσία της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται σε βάρος του μια συστηματική επίθεση που στοχεύει στη δημόσια εικόνα και την πορεία του.

Τι υποστηρίζει για τον διορισμό του

Ο κ. Λαζαρίδης αναφέρει ότι, με βάση το ισχύον πλαίσιο της εποχής, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και οι γενικοί γραμματείς μπορούσαν να επιλέγουν συνεργάτες εμπιστοσύνης, οι οποίοι αποχωρούσαν με τη λήξη της θητείας του πολιτικού τους προϊσταμένου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσει και τη δική του περίπτωση, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν είναι ούτε πρωτοφανείς ούτε επιλήψιμες.

Ειδικότερα, σημειώνει ότι μπορούσε να προσληφθεί ως ειδικός συνεργάτης με βάση την ιδιότητά του ως αποφοίτου Λυκείου, καθώς το πτυχίο του δεν είχε αναγνωριστεί από το τότε ΔΙΚΑΤΣΑ. Υποστηρίζει ακόμη ότι, εάν υπήρξε αστοχία ως προς την κατηγορία της θέσης στην οποία τοποθετήθηκε, αυτό δεν έγινε με δική του παρέμβαση ή επιλογή. Κατά τον ίδιο, η μεταγενέστερη κατάταξή του στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην κατηγορία ΔΕ αποδεικνύει ότι οι υπηρεσίες χειρίστηκαν σωστά τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους.

Ζητεί ακόμη και καταλογισμό ποσών

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της δήλωσής του, ο υφυπουργός δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να αιωρείται καμία σκιά και γι’ αυτό ζητεί ο ίδιος τον πλήρη και έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε ποσών τυχόν καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε εκείνον. Με αυτή τη διατύπωση επιχειρεί να δείξει ότι αποδέχεται τον πλήρη έλεγχο της υπόθεσης και ότι δεν αποφεύγει την εξέταση των διοικητικών δεδομένων που τον αφορούν.

Την ίδια ώρα, δίνει και σαφές πολιτικό στίγμα, συνδέοντας την υπόθεσή του με τη γενικότερη κυβερνητική ρητορική περί μεταρρυθμίσεων στο κράτος. Στο κείμενό του αναφέρεται θετικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο κυβερνητικό έργο, επιχειρώντας να εντάξει την προσωπική του απάντηση σε ένα ευρύτερο αφήγημα περί θεσμικής διόρθωσης παθογενειών του παρελθόντος.

Η αναφορά στη σύζυγό του και η πολιτική σύγκρουση

Ο κ. Λαζαρίδης απαντά και στο σκέλος της κριτικής που αφορά τη σύζυγό του, Αθανασία Κοτσαύτη. Υποστηρίζει ότι δεν είχε αποκρύψει ποτέ ούτε την οικογενειακή ούτε την πολιτική σχέση με τη Βάσω Κόλλια και αναφέρει ότι η απόφαση για την πρόσληψη της συζύγου του ελήφθη αφού ο ίδιος είχε αποχωρήσει από τη Γενική Γραμματεία. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να αποσυνδέσει τον εαυτό του από κάθε υπόνοια προσωπικής παρέμβασης ή ευνοϊκής μεταχείρισης.

Ωστόσο, η συζήτηση όχι μόνο δεν έκλεισε, αλλά τροφοδοτήθηκε ακόμη περισσότερο από νέα δημοσιεύματα και πολιτικές αντιδράσεις. Μέσα ενημέρωσης ανέδειξαν εκ νέου το ιστορικό των διορισμών του, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά επιτέθηκαν στην κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις για τη θέση που ακολούθησε η σύζυγός του.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός απορρίπτει συνολικά τις κατηγορίες περί ευνοϊκής μεταχείρισης και διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψει, όπως λέει, τη «δολοφονία» του χαρακτήρα του και τη σπίλωση της οικογένειάς του. Έτσι, η δήλωσή του δεν λειτουργεί μόνο ως απάντηση επί της ουσίας, αλλά και ως πολιτική γραμμή άμυνας απέναντι σε μια υπόθεση που ήδη έχει μετατραπεί σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Αρχικά, νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη γιατί, μέσα στην ανάγκη να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, εκφράστηκα τις προηγούμενες ημέρες, κάποιες στιγμές, με τρόπο που δεν συνάδει, ούτε με το ήθος μου, ούτε με το ήθος της παράταξης στην οποία ανήκω από μικρό παιδί.

Επί της ουσίας, όμως, σε μια περίοδο που επιχειρείται η συστηματική σπίλωση προσώπων με διαδρομή και παρουσία στον δημόσιο βίο, οφείλω να ξεκαθαρίσω τα εξής:

Διαχρονικά, οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί και οι Γενικοί Γραμματείς επιλέγουν, σύμφωνα με τον νόμο, συνεργάτες της απόλυτης εμπιστοσύνης τους, οι οποίοι και αποχωρούν με την αποχώρηση του πολιτικού τους προϊσταμένου, χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα.

Συνεργάτες με σχέση εμπιστοσύνης και αποτελεσματικότητας. Αυτά δεν είναι ούτε πρωτοφανή ούτε μεμπτά.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορούσα να προσληφθώ στη θέση του ειδικού συνεργάτη ως απόφοιτος Λυκείου, με δεδομένο ότι το πτυχίο μου δεν ήταν αναγνωρισμένο από το τότε ΔΙΚΑΤΣΑ, μετά τον έλεγχο των εγγράφων που μου ζητήθηκαν και τα οποία κατέθεσα στην αρμόδια υπηρεσία.

Αν έπρεπε να διορισθώ ως ειδικός συνεργάτης και όχι ως ειδικός σύμβουλος, αυτό συνέβη χωρίς καμία δική μου παρέμβαση ή επιλογή.

Η απόδειξη για τα παραπάνω είναι ότι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατατάχθηκα στην κατηγορία ΔΕ, γιατί προφανώς οι υπηρεσίες, με Υπουργό τον σημερινό πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Γιατί και τότε και τώρα ο κ. Μητσοτάκης αλλάζει το Κράτος και διορθώνει παθογένειες ετών. Αυτό κάνουμε άλλωστε 7 χρόνια τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για να ζήσουν τα παιδιά μας σε μια καλύτερη χώρα.

Και είμαι υπερήφανος που είμαι μέλος αυτής της Κυβέρνησης και αυτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Επειδή, όμως, δεν επιθυμώ να αιωρούνται σκιές, ζητώ ο ίδιος τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εμένα ποσών.

Σε ό,τι αφορά τη σύζυγό μου, Αθανασία Κοτσαύτη, ουδέποτε έκρυψα την πολιτική και οικογενειακή μου σχέση με την κυρία Βάσω Κόλλια. Μετά την αποχώρησή μου από τη Γενική Γραμματεία, η ίδια έλαβε την απόφαση για την πρόσληψή της και τη συνεργασία της με την τότε κυβέρνηση συνεργασίας Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ.

Η αλήθεια είναι μπροστά σε όλους. Με πλήρη διαφάνεια και χωρίς καμία σκιά.

Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ, αλλά δεν θα επιτρέψω από κανέναν τη «δολοφονία» του χαρακτήρα μου και τη σπίλωση της οικογένειάς μου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



