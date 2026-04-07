Λοβέρδος: Κανονικά η μεταφορά του Αγίου Φωτός

Τη διαβεβαίωση ότι το Άγιο Φως θα μεταφερθεί κανονικά στην Αθήνα το Μεγάλο Σάββατο παρείχε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026) στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews. Παρά την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον κ. Λοβέρδο, το κυβερνητικό αεροσκάφος θα αναχωρήσει το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου με προορισμό το Τελ Αβίβ. Λόγω των συνθηκών ασφαλείας, το πλήρωμα θα παραμείνει στο αεροδρόμιο, ενώ η επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία θα μεταβεί οδικώς στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, συνοδευόμενος από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος, θα παραστεί στο Πατριαρχείο και στον Ναό της Αναστάσεως, όπου θα λάβει το Άγιο Φως από τα χέρια του Πατριάρχη Ιεροσολύμων για να το μεταφέρει στην Ελλάδα.

Ο Γιάννης Λοβέρδος υπογράμμισε τον βαθύ πνευματικό και εθνικό συμβολισμό της μεταφοράς, χαρακτηρίζοντας το Άγιο Φως ως την «ψυχή των Ελλήνων». «Συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και για αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό ηθικά, συναισθηματικά αλλά και ψυχολογικά. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η Ανάσταση της φύσης, αλλά και της πατρίδας μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

