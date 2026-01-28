Λοβέρδος: Κινητοποίηση για τον επαναπατρισμό των 7 θυμάτων

Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για τον ταχύτερο δυνατό επαναπατρισμό των σορών των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος σε συνέντευξή του στο ERTNews.

Ρουμανία: Τα πρώτα λόγια διασωθέντος του δυστυχήματος με οπαδούς του ΠΑΟΚ, γιατί επέλεξαν τη συγκεκριμένη διαδρομή ΒΙΝΤΕΟ

Ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε τη διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της σύνθετης γραφειοκρατίας που απαιτείται για τον επαναπατρισμό σορών, ωστόσο υπογράμμισε ότι «έχει πέσει πάνω όλο το υπουργείο Εξωτερικών». Όπως είπε, «μόλις ολοκληρωθεί η αναγνώριση των θυμάτων, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στην Ελλάδα οι σοροί των επτά νέων ανθρώπων».

Για την κατάσταση υγείας των τριών τραυματιών που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, ο υφυπουργός ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ιατρική ενημέρωση, ενώ εξέφρασε την ελπίδα και τις προσευχές του για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη και την ασφαλή επιστροφή τους στις οικογένειές τους.

Ρουμανία: Θετική η εξέλιξη για τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο κ. Λοβέρδος περιέγραψε την άμεση αντίδραση του ΥΠΕΞ από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το δυστύχημα: ενεργοποιήθηκε η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, η οποία απέστειλε τον πρόξενο και διερμηνέα στην περιοχή της Τιμισοάρα, παρά την απόσταση περίπου οκτώ ωρών οδικώς. Οι διπλωμάτες μετέβησαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες –το οποίο, όπως σημείωσε, θεωρείται από τα καλύτερα της Ρουμανίας– ενώ η πρέσβης και τα στελέχη της πρεσβείας βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους συγγενείς των θυμάτων, παρέχοντας κάθε δυνατή συνδρομή.

Ο υφυπουργός αποκάλυψε επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, είχε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ρουμάνο ομόλογό του. «Το υπουργείο Εξωτερικών δεν κοιμάται. Από χθες το μεσημέρι βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξέφρασε τον βαθύτατο πόνο του για την τραγωδία, λέγοντας ότι «έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα» και ότι αισθάνεται «συντετριμμένος», όπως και όλοι οι Έλληνες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



