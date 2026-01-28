Λοβέρδος: Κινητοποίηση για τον επαναπατρισμό των 7 θυμάτων

Ο υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε τη δυσκολία της γραφειοκρατικής διαδικασίας

Λοβέρδος: Κινητοποίηση για τον επαναπατρισμό των 7 θυμάτων
28 Ιαν. 2026 9:34
Pelop News

Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για τον ταχύτερο δυνατό επαναπατρισμό των σορών των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος σε συνέντευξή του στο ERTNews.

Ρουμανία: Τα πρώτα λόγια διασωθέντος του δυστυχήματος με οπαδούς του ΠΑΟΚ, γιατί επέλεξαν τη συγκεκριμένη διαδρομή ΒΙΝΤΕΟ

Ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε τη διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της σύνθετης γραφειοκρατίας που απαιτείται για τον επαναπατρισμό σορών, ωστόσο υπογράμμισε ότι «έχει πέσει πάνω όλο το υπουργείο Εξωτερικών». Όπως είπε, «μόλις ολοκληρωθεί η αναγνώριση των θυμάτων, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στην Ελλάδα οι σοροί των επτά νέων ανθρώπων».

Για την κατάσταση υγείας των τριών τραυματιών που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, ο υφυπουργός ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ιατρική ενημέρωση, ενώ εξέφρασε την ελπίδα και τις προσευχές του για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη και την ασφαλή επιστροφή τους στις οικογένειές τους.

Ρουμανία: Θετική η εξέλιξη για τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο κ. Λοβέρδος περιέγραψε την άμεση αντίδραση του ΥΠΕΞ από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το δυστύχημα: ενεργοποιήθηκε η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, η οποία απέστειλε τον πρόξενο και διερμηνέα στην περιοχή της Τιμισοάρα, παρά την απόσταση περίπου οκτώ ωρών οδικώς. Οι διπλωμάτες μετέβησαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες –το οποίο, όπως σημείωσε, θεωρείται από τα καλύτερα της Ρουμανίας– ενώ η πρέσβης και τα στελέχη της πρεσβείας βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους συγγενείς των θυμάτων, παρέχοντας κάθε δυνατή συνδρομή.

Ο υφυπουργός αποκάλυψε επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, είχε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ρουμάνο ομόλογό του. «Το υπουργείο Εξωτερικών δεν κοιμάται. Από χθες το μεσημέρι βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξέφρασε τον βαθύτατο πόνο του για την τραγωδία, λέγοντας ότι «έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα» και ότι αισθάνεται «συντετριμμένος», όπως και όλοι οι Έλληνες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Λουτρά Ποζάρ: Ανεξάντλητη φυσική ομορφιά
11:33 Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία
11:32 Πάτρα: Ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία για τo Καρναβάλι
11:28 Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Συγκλονιστικές εικόνες από τον «δρόμο του θανάτου» – Σημαίες και κασκόλ στο σημείο της τραγωδίας ΦΩΤΟ
11:24 Επιθεώρηση Εργασίας 2026: Μόλις 243 ελεγκτές για 1.400 επιχειρήσεις έκαστος
11:20 Θεοδωρικάκος: «Δύο ασύλληπτες τραγωδίες, έχει παγώσει όλη η Ελλάδα» – Επιστολική ψήφος, ενέργεια και πολιτικό κλίμα στο επίκεντρο
11:19 Γκιλφόιλ: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με φυσικό αέριο ευρωπαίους εταίρους»
11:17 Το Χρηματιστήριο σκαρφάλωσε σε νέο υψηλό 16 ετών
11:16 Γκιλφόιλ: Προτεραιότητα για τις ΗΠΑ η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο – Ρόλος για τον «Κάθετο Διάδρομο»
11:11 Ο Τραμπ ευελπιστεί σε συμφωνία με το Ιραν
11:11 Σήμερα η δεύτερη δόση για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
11:10 Ξυλοδαρμός 17χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες στα χέρια της αστυνομίας – Βίντεο της επίθεσης στα social media
11:09 Με επιτυχία η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγ. Βασιλείου
11:00 Δυτική Ελλάδα – Κτηνοτρόφοι: Στον εισαγγελέα 19 δικογραφίες
11:00 Αμαλιάδα: Τοποθετήθηκαν τα «έξυπνα» παγκάκια ΦΩΤΟ
10:59 Η Φυγή: Πόσο σκοτάδι αντέχει ένας πατέρας;
10:57 Τραγωδία Ρουμανία: Επιζών περιγράφει μπλοκάρισμα τιμονιού πριν το πολύνεκρο τροχαίο
10:55 Ινδία: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους με 5 νεκρούς, ανάμεσα τους ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός
10:54 Κωνσταντοπούλου για νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Ασήκωτο και αβάσταχτο»
10:50 Πάτρα: Καρναβαλική αιμοδοσία την Παρασκευή στην Αγορά Αργύρη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ