Μαμουλάκης: Η παραίτηση Τσίπρα δεν αιφνιδίασε

«Η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν αιφνιδιαστική. Αναμενόταν, ειδικά μετά τις διαρροές των τελευταίων εβδομάδων», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, σχολιάζοντας την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από το βουλευτικό αξίωμα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, τόνισε ότι πιθανόν να σχεδιάζει μια ευρύτερη πολιτική πρωτοβουλία και ότι «στο επόμενο διάστημα εκτιμώ ότι θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις».

Ο Μαμουλάκης επισήμανε την ανάγκη η Κεντροαριστερά να ομογενοποιηθεί ώστε να αποτελέσει ισχυρό αντίπαλο δέος σε μια κυβέρνηση που, όπως είπε, αντιμετωπίζει πίεση τόσο δημοσκοπικά όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, μέσα σε περιβάλλον σκανδάλων και διαφθοράς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής στις 6 Οκτωβρίου, διατηρώντας ωστόσο ενεργό τον πολιτικό του ρόλο και ανοίγοντας σενάρια για ενδεχόμενη ίδρυση νέου κόμματος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



