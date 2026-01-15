Μαρινάκης: Χρηματοδότηση Μέσων Ενημέρωσης με αντικειμενικά κριτήρια, πρωτοβουλίες κατά της παραπληροφόρης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε μόνιμο πρόγραμμα στήριξης μέσων χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, ενίσχυση περιοδικού Τύπου και εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση fake news. Συνέδριο υπό τον πρωθυπουργό εντός διμήνου.

15 Ιαν. 2026 8:39
Pelop News

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαιρέτισε χθες Τετάρτη την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, υπογραμμίζοντας τη σταθερή προσήλωση της κυβέρνησης στον διάλογο με τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη και την προστασία του Τύπου.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η παρουσία του στην εκδήλωση αντανακλά την εκτίμηση της κυβέρνησης προς τις Ενώσεις και τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, ενώ επανέλαβε τη σημασία της συμμετοχής των φορέων στις διαδικασίες ακρόασης κατά την επεξεργασία νομοσχεδίων. Οι παρεμβάσεις των δημοσιογράφων από όλη την Ελλάδα, όπως ανέφερε, οδηγούν σε ουσιαστικές βελτιώσεις της νομοθεσίας, ενώ οι εκπρόσωποι των Μέσων ασκούν γόνιμη κριτική και καταθέτουν προτάσεις που συχνά υιοθετούνται.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο αίτημα ενίσχυσης του περιοδικού Τύπου, ανακοινώνοντας ότι εντός του 2026 θα ολοκληρωθεί ειδικό πρόγραμμα στήριξης, ενώ δρομολογείται και ένα μόνιμου χαρακτήρα πρόγραμμα χρηματοδότησης όλων των μέσων ενημέρωσης. Το πρόγραμμα αυτό, εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp), θα βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο αριθμός των εργαζομένων και ο κύκλος εργασιών, χωρίς καμία πολιτική παρέμβαση ή διακριτική μεταχείριση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε την παραπληροφόρηση «βαθιά κρίση» που επηρεάζει την οικονομία, την εκπαίδευση, την εθνική ασφάλεια και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε την προετοιμασία μεγάλου συνεδρίου υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή όλων των Ενώσεων, των Μέσων Ενημέρωσης και των πολιτικών κομμάτων. Το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί σε εμβληματικό χώρο της Αθήνας εντός των επόμενων δύο μηνών, στοχεύει σε ανοιχτό θεσμικό διάλογο για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του περιοδικού Τύπου ως χώρου ποιοτικής ανάλυσης, αισθητικής και εγκυρότητας, που αποτελεί «ισχυρή άμυνα» της δημοκρατίας απέναντι στα fake news, ιδίως σε μια εποχή κυριαρχίας των κοινωνικών δικτύων.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμη στη θεσμοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Παιδεία στα Μέσα, που υλοποιείται από το υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά σε σχολεία και προβλέπεται να επεκταθεί σε όλη τη χώρα, με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής ανάγνωσης και διασταύρωσης πληροφοριών στους μαθητές.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε τις βασικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης τα τελευταία δύο χρόνια στον χώρο των ΜΜΕ, όπως ο νέος νόμος για την ΕΡΤ, τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, η επικείμενη αδειοδότηση περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών και ραδιοφώνων, τα προγράμματα χρηματοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια και η υποχρεωτική διαφάνεια στις κρατικές διαφημίσεις.

