Με πατρινό οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών
Εικοσιένα (21) αθλητές κάλεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος για την προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των Ανδρών, εν όψει της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου (10-25/1/2026) και ανάμεσα τους είναι και ο Πατρινός τερματοφύλακας Κώστας Λιμαράκης.
Οι 21 εκλεκτοί, που θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και ώρα 08:00, στην πισίνα P4 του κολυμβητικού συγκροτήματος του ΟΑΚΑ, είναι:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ:
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΙΜΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΚΑΟΣ
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΚΑΟΣ
ΣΠΑΧΙΤΣ ΣΕΜΙΡ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:
ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝΗΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΙΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΕΡΔΕΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΚΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪ́ΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ :
ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
FERENCVAROS TC:
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛ.
CN MARSEILLE:
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
