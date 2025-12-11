Με πατρινό οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών

Εικοσιένα (21) αθλητές κάλεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος για την προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των Ανδρών, εν όψει της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου (10-25/1/2026) και ανάμεσα τους είναι και ο Πατρινός τερματοφύλακας Κώστας Λιμαράκης.

Οι 21 εκλεκτοί, που θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και ώρα 08:00, στην πισίνα P4 του κολυμβητικού συγκροτήματος του ΟΑΚΑ, είναι:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ:

ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΙΜΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΚΑΟΣ

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΚΑΟΣ

ΣΠΑΧΙΤΣ ΣΕΜΙΡ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:

ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΝΗΔΟΥΝΙΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΚΙΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΕΡΔΕΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΚΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪ́ΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ :

ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

FERENCVAROS TC:

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛ.

CN MARSEILLE:

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

