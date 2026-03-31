Με πλήθος επωνύμων το ύστατο χαίρε στη Μαρινέλλα

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου πραγματοποιήθηκε το λαϊκό προσκύνημα για τη μεγάλη ερμηνεύτρια. Η εξόδιος ακολουθία ακολούθησε αργότερα, ενώ η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Χάρις Αλεξίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Αντώνης Ρέμος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Άντζελα Δημητρίου, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Μανώλης Μητσιάς, η Μαριάννα Λάτση, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Λάκης Γαβαλάς, η Ελεονώρα Ζουγανέλη και πολλοί ακόμη άνθρωποι από τον χώρο του τραγουδιού, του θεάτρου και της δημόσιας ζωής.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στους επικήδειους που εκφώνησαν η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας, οι οποίοι μίλησαν με λόγια βαθιάς αγάπης και ευγνωμοσύνης για τη σπουδαία καλλιτέχνιδα.

Δηλώσεις έκαναν επίσης αρκετοί από όσους βρέθηκαν στη Μητρόπολη, με κοινό σημείο την αναφορά στη μοναδική παρουσία της Μαρινέλλας στο ελληνικό τραγούδι και στο αποτύπωμα που άφησε πίσω της. Το τελευταίο αντίο είχε έντονο συμβολισμό, με την παρουσία τόσο ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί της όσο και εκπροσώπων της πολιτείας και του ευρύτερου δημόσιου βίου.

