Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απατεώνων, άνω των 7,6 εκατ. ευρώ τα κέρδη τους

Μεγάλη επιχείρηση σε Αττική και Κορινθία αποκάλυψε οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες, παριστάνοντας υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ και δημόσιους λειτουργούς

13 Νοέ. 2025 10:36
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025 ευρεία αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικές απάτες και κλοπές. Η δράση της ΕΛΑΣ εκτείνεται σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας και σε κατάστημα κράτησης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα μέλη του κυκλώματος προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιους λειτουργούς, εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες και αποσπώντας σημαντικά χρηματικά ποσά. Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 30 άτομα, ενώ οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τη συμμετοχή τους σε περισσότερες από 1.000 υποθέσεις απάτης και κλοπών. Το παράνομο κέρδος της οργάνωσης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση συνεχίζεται, με την ΕΛΑΣ να αναμένεται να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση και τη μεθοδολογία του κυκλώματος. Οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκομένων και στην πλήρη αποκάλυψη του δικτύου.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
