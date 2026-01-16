ΜέΡΑ25: Κλήση Βαρουφάκη σε προκαταρκτική για τις δηλώσεις περί ecstasy

Κλήση για προκαταρκτική εξέταση ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ελληνικής Αστυνομίας έλαβε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ΜέΡΑ25, η κλήση δεν περιγράφει συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα, ενώ το κόμμα χαρακτηρίζει την ενέργεια «κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος» που κατοχυρώνει την ελευθερία έκφρασης γνώμης σε ζητήματα δημοσίου και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Το ΜέΡΑ25 κάνει λόγο για «ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά στη δεκαετία του 1950», συγκρίνοντας την εμφάνιση αστυνομίας στο σπίτι πολιτικού αρχηγού με πρακτικές «εθνικοφροσύνης» και «κατάχρηση εξουσίας» από την κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί ότι έχει «ξεχαρβαλώσει κάθε έννοια κράτους δικαίου».

Το κόμμα υποστηρίζει ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης καλείται να δώσει εξηγήσεις «γιατί επέλεξε να πει την αλήθεια» σε σχέση με το ζήτημα των ναρκωτικών, σε μια χώρα όπου –όπως αναφέρει– «τα ναρκωτικά θερίζουν», η κοκαΐνη κυκλοφορεί ανεξέλεγκτα στην «καλή κοινωνία», ενώ τα λαϊκά στρώματα οδηγούνται στη φυλακή για μικροποσότητες.

Το ΜέΡΑ25 ξεκαθαρίζει ότι «ούτε τρομάζουν ούτε πρόκειται να σιωπήσουν», καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τους δημοκρατικούς πολίτες να αντιδράσουν απέναντι σε αυτή την πρακτική, την οποία χαρακτηρίζει «απόπειρα ανασύστασης του αστυνομικού κράτους». Καταλήγει δε ότι «θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια απέναντι στους χωροφύλακες της “Μητσοτάκης Α.Ε.”».

