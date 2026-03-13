Μέση Ανατολή: 4 Αμερικανοί νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους

Μια αποστολή διάσωσης είναι σε εξέλιξη μετά τη συντριβή του αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο Ιράκ, καθώς ανακοινώθηκαν ήδη τέσσερις νεκροί από το πλήρωμα.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται σε πορεία κλιμάκωσης μετά και τη συντριβή αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού καυσίμων στο δυτικό Ιράκ, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που συνδέονται με τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών κατά τη συντριβή αεροσκάφους ανεφοδιασμού καυσίμων KC-135 πάνω από το δυτικό Ιράκ χθες το βράδυ.

«Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται», αναφέρει το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο.

Τραμπ στους G7: «Το Ιράν στα πρόθυρα παράδοσης»

Το CENTCOM σημειώνει ότι οι συνθήκες του συμβάντος εξακολουθούν να διερευνώνται. «Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά ή σε φιλικά πυρά», επισημαίνει.

