Μέση Ανατολή: 4 Αμερικανοί νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους

Το αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη ύστερα από ένα προφανές δυστύχημα στο οποίο εμπλέκεται ένα άλλο αεροσκάφος ανεφοδιασμού.

13 Μαρ. 2026 12:57
Pelop News

Μια αποστολή διάσωσης είναι σε εξέλιξη μετά τη συντριβή του αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο Ιράκ, καθώς ανακοινώθηκαν ήδη τέσσερις νεκροί από το πλήρωμα.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται σε πορεία κλιμάκωσης μετά και τη συντριβή αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού καυσίμων στο δυτικό Ιράκ, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που συνδέονται με τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτών κατά τη συντριβή αεροσκάφους ανεφοδιασμού καυσίμων KC-135 πάνω από το δυτικό Ιράκ χθες το βράδυ.

«Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται», αναφέρει το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο.

Τραμπ στους G7: «Το Ιράν στα πρόθυρα παράδοσης»

Το CENTCOM σημειώνει ότι οι συνθήκες του συμβάντος εξακολουθούν να διερευνώνται. «Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά ή σε φιλικά πυρά», επισημαίνει.

 

 

