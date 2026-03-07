Μέση Ανατολή: Φλέγεται η Τεχεράνη, ιρανικά drones στο Ισραήλ, εκρήξεις σε Ντουμπάι και Μανάμα ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νεότερη ενημέρωση: Αναστέλλει όλες τις πτήσεις της προς και από το Ντουμπάι η Emirates

Η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοίνωσε σήμερα ότι οι όλες οι πτήσεις προς και από το Ντουμπάι αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρίας στο Χ.

All flights to and from Dubai have been suspended until further notice. ⚠️Please do not go to the airport. Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience. The safety of our passengers and crew is our… pic.twitter.com/6NhEajVslU — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026



Νεότερη ενημέρωση: Το Ισραήλ ολοκλήρωσε «κύμα επιθέσεων» στο Ιράν – Χτυπήθηκε χώτος αποθήκευσης πυραύλων

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν «ένα επιπλέον κύμα επιθέσεων» που στόχευσε υποδομές του ιρανικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με τις IDF, περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν στις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο των επιθέσεων, το Ισραήλ χτύπησε αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων:

Την Κύρια Στρατιωτική Σχολή της Ισλαμικής Φρουράς (IRGC), το Πανεπιστήμιο Imam Hossein, που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση αξιωματικών της Φρουράς.

Έναν χώρο αποθήκευσης της ιρανικής μονάδας πυραύλων.

Ένα υπόγειο σημείο εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, όπου σύμφωνα με τις IDF «λειτουργούσαν εκατοντάδες στελέχη του καθεστώτος».

Νεότερη ενημέρωση: Γιατί είναι τόσο σημαντικό το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ

Το αεροδρόμιο Mehrabad υπήρξε κάποτε το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, αλλά πλέον εξυπηρετεί κυρίως εσωτερικές πτήσεις.

Ιδρύθηκε το 1938 και θεωρείται το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της χώρας.

Επιπλέον, στεγάζει πολλές αεροδιαστημικές εταιρείες, οι οποίες έχουν συνδεθεί με τη βιομηχανία άμυνας του Ιράν.

Το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει την περιοχή πολλές φορές, συμπεριλαμβανομένου του Ιουνίου πέρσι, όταν επίσης ξεκίνησε μια σειρά επιθέσεων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Νεότερη ενημέρωση: Καπνοί πάνω από τη νότια Βηρυτό μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό

Νεότερη ενημέρωση: Κεντρική Διοίκηση ΗΠΑ: Πάνω από 3.000 στόχοι έχουν πληγεί στην επιχείρηση «Epic Fury»

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 3.000 στόχους από την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury» στο Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), από την έναρξη της επιχείρησης στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν στοχοποιηθεί μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και ελέγχου, τα κοινά και αεροδιαστημικά αρχηγεία των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και θέσεις βαλλιστικών και αντιπλοϊκών πυραύλων.

Operation Epic Fury: The first 7 days pic.twitter.com/B2tOjVfSNW — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, 43 ιρανικά πλοία έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί.

Η CENTCOM σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν στόχους με σκοπό την αποδυνάμωση του μηχανισμού ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος, δίνοντας προτεραιότητα σε τοποθεσίες που θεωρούνται άμεση απειλή.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, η διοίκηση δημοσίευσε και βίντεο από ορισμένα από τα πλήγματα, στα οποία φαίνονται κτίρια και ένα όχημα να δέχονται επιθέσεις.

U.S. forces have struck over 3,000 targets in the first week of Operation Epic Fury, and we are not slowing down. pic.twitter.com/Nqn30feTQA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 7, 2026

Νεότερη ενημέρωση: Συνεχίζονται οι επαναπατρισμοί Ελλήνων

Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους. Συγκεκριμένα:

• 46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

• 89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της SKY express, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

Επιπλέον, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζουμε ότι στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Νεότερη ενημέρωση: Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη, μεταδίδει η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν σήμερα την ιρανική πρωτεύουσα, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες συνοικίες της Τεχεράνης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, χωρίς να διευκρινίζονται οι περιοχές που επλήγησαν.

Νεότερη ενημέρωση: Το Ισραήλ δηλώνει ότι περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν την Τεχεράνη και το κέντρο του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν σήμερα κύμα πληγμάτων κατά ιρανικών στρατιωτικών θέσεων, εκτοξευτές πυραύλων και άλλων στόχων στην Τεχεράνη και στο κέντρο του Ιράν.

«Περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας…εξαπέλυσαν νέο κύμα πληγμάτων με στόχο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Νεότερη ενημέρωση: Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «κατάφωρη παραβίαση» της εθνικής κυριαρχίας της χώρας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σουλτάν μπιν Σαάντ αλ Μουραϊχί, σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με υπουργούς Εξωτερικών του Λιβάνου, της Κούβας και άλλων χωρών τόνισε ότι η στοχοποίηση του καταριανού εδάφους με ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους είναι απαράδεκτη και αντίκειται στις αρχές της καλής γειτονίας.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ υπογράμμισε ότι η χώρα επιδιώκει διαχρονικά να διατηρεί αποστάσεις από τις περιφερειακές συγκρούσεις και έχει εργαστεί για τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ του Ιράν και της διεθνούς κοινότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υπουργοί με τους οποίους επικοινώνησε ο Αλ Μουραϊχί εξέφρασαν ανησυχία για τις εξελίξεις στην περιοχή και κάλεσαν σε αποκλιμάκωση, ψυχραιμία και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις και τα διπλωματικά κανάλια, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

Νεότερη ενημέρωση: Το Ισραήλ βομβαρδίζει την Τεχεράνη

Το Ισραήλ βομβάρδισε σήμερα το πρωί την ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, κυρίως ένα από τα αεροδρόμιά της, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θέλει την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν.

Ο πόλεμος εισήλθε στη δεύτερη εβδομάδα του, εξαπλώνεται σε αρκετές χώρες της περιοχής και προκαλεί άλμα στις τιμές του πετρελαίου.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου, στήλη καπνού και φλόγες ήταν ορατές στο διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, που επλήγη. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις. Οι υποδομές του αεροδρομίου έχουν αποτελέσει ξανά στόχο τις τελευταίες ημέρες.

Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα προειδοποιήσει για «κύμα πληγμάτων μεγάλης κλίμακας» κατά κυβερνητικών στόχων στην Τεχεράνη, όπου πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν χθες για την πρώτη προσευχή της Παρασκευής μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σήμερα το πρωί, το Ισραήλ δήλωσε ότι απάντησε σε επίθεση ιρανικών πυραύλων, πριν προχωρήσει σε άρση του συναγερμού. Λίγο αργότερα, ακούστηκε έκρηξη στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ύστερα από την ενεργοποίηση συναγερμού για επικείμενη επίθεση.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «προχωρούν πολύ καλά», δήλωσε χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφού έγραψε στο δίκτυό του το Truth Social ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, παρά μόνο η «άνευ όρων παράδοση». Οι δηλώσεις του οδήγησαν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, που έχουν ήδη αυξηθεί κατά τουλάχιστον 35% σε μία εβδομάδα, ένα επίπεδο που έχει να καταγραφεί από το 2023. Το βαρέλι του αμερικανικού πετρελαίου (WTI) έκλεισε χθες στα 90,90 δολάρια το βαρέλι, πλησιάζοντας το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας Χαλίντ μπιν Σαλμάν κάλεσε σήμερα το Ιράν να επιδείξει «σύνεση» και το προειδοποίησε να μην κάνει «λάθος εκτίμηση», τη στιγμή που η χώρα που αποτελεί στόχο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραύλων της Τεχεράνης.

«Τονίσαμε ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής και εκφράσαμε την ελπίδα η ιρανική πλευρά να επιδείξει σύνεση και να αποφύγει οποιαδήποτε εκτίμηση» έγραψε ο πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν σε ανάρτηση στο Χ ύστερα από συνάντηση με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

Νεότερη ενημέρωση: Ακυρώθηκαν 29 πτήσεις στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Σε 29 ανέρχονται οι πτήσεις που ακυρώθηκαν σήμερα από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης». Συγκεκριμένα, πρόκειται για 13 πτήσεις άφιξης και 16 πτήσεις αναχώρησης.

Πρώτη ενημέρωση: Μια ακόμη νύχτα έντασης και στρατιωτικών επιχειρήσεων πέρασε στη Μέση Ανατολή, με την πολεμική σύγκρουση να κλιμακώνεται και τις επιθέσεις να επεκτείνονται σε όλο και περισσότερες περιοχές.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στην Τεχεράνη. Εκρήξεις συγκλόνισαν το δυτικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, ενώ το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με αναφορές, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις «ευρείας κλίμακας» εναντίον κυβερνητικών στόχων στην Τεχεράνη, σε απάντηση στις πυραυλικές επιθέσεις που είχαν προηγηθεί από την ιρανική πλευρά.

Μαζική ιρανική επίθεση με drones

Την ίδια ώρα, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο «μαζικό κύμα επιθέσεων με drones» κατά του Ισραήλ αλλά και εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το ιρανικό ναυτικό στόχευσε αμερικανικές βάσεις και «κατεχόμενα εδάφη», όπως αποκαλεί το Ισραήλ η Τεχεράνη.

This footage, recorded minutes ago, shows the destruction of the building belonging to the municipality of District 16 in the Naziabad neighborhood of Tehran, the capital city of Iran, as a result of an airstrike conducted by the Israeli Air Force.#OperationEpicFury… pic.twitter.com/oowBckvrJh — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 7, 2026

Μεταξύ των στόχων που αναφέρθηκαν βρίσκονται η βάση Αλ Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, μια ακόμη στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ καθώς και στρατηγικές εγκαταστάσεις στο Ισραήλ.

Παράλληλα, το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ νωρίς το πρωί του Σαββάτου, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Εκρήξεις σε Ντουμπάι και Μανάμα

Η ένταση επεκτάθηκε και στις χώρες του Κόλπου. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αλλά και στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν.

Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού, με το υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία και να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αντιμετωπίζουν εισερχόμενες απειλές από πυραύλους και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Mehrabad International Airport. Possible strikes on fuel storage and at least one plane might be on fire (pic 2). https://t.co/gSuzBaiaOd pic.twitter.com/O84LX561ad — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 6, 2026

Επίθεση με drones στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Την ίδια νύχτα, νέα επιδρομή με drones σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, το οποίο φιλοξενεί στρατιωτική βάση και διπλωματικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν ότι το αεροδρόμιο δέχθηκε κύμα επιθέσεων με drones και πυραύλους, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στον χώρο του αεροδρομίου.

Αναχαιτίσεις πυραύλων στη Σαουδική Αραβία

Στη Σαουδική Αραβία, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που είχε στόχο την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

Η βάση βρίσκεται νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ. Σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, πρόκειται για ακόμη μία απόπειρα επίθεσης εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών στόχων στη χώρα.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν αναχαιτιστεί και άλλα drones και πύραυλοι, ενώ αποτράπηκε και επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ανησυχία για το Στενό του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης προκάλεσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν πολεμικά πλοία για να συνοδεύουν πετρελαιοφόρα στο Στενό του Ορμούζ.

Ο εκπρόσωπός τους δήλωσε ότι η Τεχεράνη «χαιρετίζει» την παρουσία αμερικανικών πλοίων στην περιοχή, αφήνοντας αιχμές για παλαιότερα περιστατικά επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια.

Η σημασία του Στενού του Ορμούζ είναι τεράστια για την παγκόσμια οικονομία, καθώς από το σημείο διέρχεται περίπου το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης διεθνώς.

Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία

Μέσα σε αυτό το κλίμα κλιμάκωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία τους στην περιοχή. Σύμφωνα με αναφορές, αποστέλλεται τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού υλικού στο Ισραήλ αξίας περίπου 151 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία αφορά την πώληση 12.000 βομβών BLU-110A/B βάρους 470 κιλών, οι οποίες –σύμφωνα με την ανακοίνωση– θα ενισχύσουν την αμυντική ικανότητα του Ισραήλ απέναντι σε υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές.

Οικονομικές συνέπειες του πολέμου

Η πολεμική σύγκρουση έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία.

Στο Πακιστάν, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση περίπου 20% στις τιμές των καυσίμων, επικαλούμενη το άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι νέες τιμές προκάλεσαν μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων σε μεγάλες πόλεις, όπως η Λαχόρη και το Καράτσι, καθώς πολλοί πολίτες έσπευσαν να προμηθευτούν καύσιμα πριν από νέες πιθανές αυξήσεις.

Την ίδια ώρα, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ανοίγει μερικώς τον εναέριο χώρο του, επιτρέποντας μόνο πτήσεις εκκένωσης και μεταφοράς βασικού φορτίου.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που διανύει ήδη την όγδοη ημέρα της, εξελίσσεται πλέον σε κρίση με ευρύτερες γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις, προκαλώντας έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

