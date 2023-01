Μεξικό: Στους 29 οι νεκροί από την επιχείρηση σύλληψης του γιού του Ελ Τσάπο

Με πολλά θύματα ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τη σύλληψη του «βαρόνου» των ναρκωτικών Οβίδιο Γκουσμάν στην Πολιτεία Σιναλόα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή ο υπουργός Άμυνας του Μεξικό, Λουίς Κρεσένσιο Σαντοβάλ.

Συγκεκριμένα 19 φερόμενα μέλη συμμορίας και 10 στρατιώτες σκοτώθηκαν στα βίαια επεισόδια που συγκλόνισαν το Μεξικό, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψη του Γκουσμάν, γιού του διαβόητου, φυλακισμένου Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν. Μέλη του καρτέλ Σιναλόα και συνεργάτες τους εξαπέλυσαν βίαιες επιθέσεις στην περιοχή, πυροβολώντας αστυνομικούς και στρατιώτες, πυρπολώντας οχήματα και αποκλείοντας δρόμους κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού.

Οι ταραχές επικεντρώθηκαν στην πόλη Κουλιακάν, την πρωτεύουσα της Σιναλόα, όπου εδρεύει το πανίσχυρο καρτέλ επικεφαλής του οποίου ήταν ο «Ελ Τσάπο» μέχρι τη σύλληψή του το 2016 και την απέλασή του στις ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο μεξικανός υπουργός Άμυνας είπε ότι στις χθεσινές επιχειρήσεις συνελήφθησαν συνολικά 21 άτομα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους πολιτών. Πρόσθεσε δε ότι 1.000 στρατιωτικοί αναμένεται να φτάσουν σήμερα στην πόλη για να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος του Μεξικού Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ είπε ότι δεν συμμετείχαν αμερικανικές δυνάμεις στην επιχείρηση για τη σύλληψη του Οβίδιο.

