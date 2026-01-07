Μιχαηλίδου: Δημογραφικό και στέγη στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής για το 2026

Το δημογραφικό ζήτημα και η στεγαστική πολιτική αποτελούν τους βασικούς άξονες της κοινωνικής στρατηγικής για το 2026, σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως σημείωσε, το δημογραφικό δεν αποτελεί ένα μακρινό πρόβλημα, αλλά επηρεάζει άμεσα την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Η υπουργός υπογράμμισε ότι η ανασφάλεια για το μέλλον λειτουργεί αποτρεπτικά στη δημιουργία οικογένειας, τονίζοντας την ανάγκη επαναφοράς ενός αισθήματος σταθερότητας και προοπτικής για τους νέους.

Κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση του δημογραφικού αποδίδει η κυβέρνηση στη στέγη. Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο συνολικό σχέδιο 43 παρεμβάσεων για τη στεγαστική πολιτική, συνολικού ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ, που στοχεύει τόσο στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην κατοικία όσο και –κυρίως– στην αύξηση της προσφοράς ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι και ΙΙ», η επιστροφή ενοικίου, η κοινωνική αντιπαροχή, η αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων και ανενεργών στρατοπέδων, καθώς και οι έξι νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κοινωνική αντιπαροχή, την οποία η υπουργός χαρακτήρισε σύνθετο αλλά κρίσιμο εργαλείο για τη δημιουργία νέου αποθέματος κοινωνικής κατοικίας. Όπως ανέφερε, τα πρώτα ακίνητα αναμένεται να βγουν σε διαγωνισμό εντός του 2025, με στόχο οι πρώτες κατοικίες να είναι διαθέσιμες από το 2027.

Παράλληλα, η υπουργός στάθηκε στις πολιτικές για την αναζωογόνηση της περιφέρειας, επισημαίνοντας ότι η πληθυσμιακή συρρίκνωση δεν οφείλεται στην έλλειψη δεσμών των κατοίκων με τον τόπο τους, αλλά στην αδυναμία αξιοπρεπούς διαβίωσης. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση της στέγασης, της απασχόλησης, της υγείας και της εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με στοχευμένα προγράμματα μετεγκατάστασης, όπως αυτό που επανασχεδιάζεται για τον Έβρο, αποτελούν βασικά εργαλεία για την αντιστροφή της τάσης.

Αναφερόμενη στα δικαιώματα των γυναικών, η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι η αντιμετώπιση της βίας δεν περιορίζεται μόνο στην καταστολή κακοποιητικών συμπεριφορών, αλλά συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανεξαρτησία, την πρόσβαση στην εργασία, την παιδική φροντίδα και τη στέγη. Όπως υπογράμμισε, η φτώχεια, η ανεργία και η εργασιακή επισφάλεια συνιστούν μορφές οικονομικής βίας που καθιστούν τις γυναίκες πιο ευάλωτες και απαιτούν οριζόντιες κοινωνικές πολιτικές.

Κλείνοντας, η υπουργός επισήμανε ότι η δημογραφική πορεία μιας χώρας είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, υποστηρίζοντας ότι με συνεκτικές παρεμβάσεις σε στέγη, εργασία και κοινωνικές υπηρεσίες, η Ελλάδα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή εικόνα και να ενισχύσει τη συνοχή και τη δυναμική της τα επόμενα χρόνια.

