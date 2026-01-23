Μιχαηλίδου: Εγκαινιάστηκαν δύο νέες υπηρεσίες για θετές οικογένειες και παιδιά με αναπηρία

Δύο σημαντικές νέες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας εγκαινιάστηκαν σήμερα στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού Πεντέλης του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας Περιφέρειας Αττικής, παρουσία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου.

Η πρώτη υπηρεσία αφορά τον Χώρο Προσομοίωσης Σπιτιού, ο οποίος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την ομαλή και ασφαλή μετάβαση βρεφών και νηπίων από ιδρυματικό περιβάλλον σε θετές οικογένειες. Ο χώρος προσομοιώνει τις συνθήκες ενός πραγματικού σπιτιού, βοηθώντας τα παιδιά να προσαρμοστούν συναισθηματικά και να δημιουργήσουν σταθερούς δεσμούς με τις νέες οικογένειές τους.

«Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο εργαζόμαστε εδώ και πολύ καιρό και σήμερα γίνεται πράξη. Στόχος μας είναι κάθε παιδί να μεταβαίνει σε οικογενειακό περιβάλλον με ασφάλεια, φροντίδα και πλήρη σεβασμό στις ανάγκες του», δήλωσε η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ο Χώρος Προσομοίωσης Σπιτιού στεγάζεται στον 6ο θάλαμο της Μονάδας Πεντέλης. Το κόστος ανακαίνισης ανήλθε σε 160.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός λειτουργίας για τα επόμενα τρία χρόνια φτάνει το 1,3 εκατ. ευρώ. Ο χώρος θα μπορεί να φιλοξενεί ταυτόχρονα ένα έως δύο παιδιά, για χρονικό διάστημα προσαρμογής έως δύο εβδομάδες.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ανακαίνιση και μετατροπή δομής σε Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας για παιδιά με αναπηρία ηλικίας 6 έως 12 ετών, που διαβιούν με τις οικογένειές τους και αντιμετωπίζουν νοητική υστέρηση ή κινητικές αναπηρίες. Η δομή θα μπορεί να φιλοξενεί έως 8 παιδιά ταυτόχρονα και θα παρέχει φιλοξενία για περιορισμένο χρονικό διάστημα – έως έναν μήνα συνολικά ανά έτος – καλύπτοντας τακτικές ή έκτακτες ανάγκες των οικογενειών (ιατρικές εξετάσεις, θεραπείες, νοσηλεία γονέα κ.ά.).

Η έναρξη λειτουργίας του Ξενώνα προγραμματίζεται εντός του 2026.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής Γιάννος Λιβανός, η δήμαρχος Πεντέλης Νατάσα Κοσμοπούλου, η αναπληρώτρια διοικήτρια του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης Φαίη Θειακού και η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής Λουκία Κεφαλογιάννη.

