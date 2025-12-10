Μιχαηλίδου: Νωρίτερα τα επιδόματα πριν τις γιορτές – Μόνιμη προπληρωμή από το 2026

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά θα καταβληθούν φέτος βασικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ενόψει των Χριστουγέννων, έπειτα από τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία ψηφίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2025 και εισάγει μόνιμα τη δυνατότητα προπληρωμής των παροχών στις εορταστικές περιόδους.

Όπως εξήγησε η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, στόχος της ρύθμισης είναι τα επιδόματα να καταβάλλονται όταν οι οικογενειακές ανάγκες κορυφώνονται, και όχι μετά το πέρας των γιορτών. «Για πολλές οικογένειες τα επιδόματα δεν είναι ένα απλό βοήθημα στο τέλος του μήνα. Είναι τα ψώνια των γιορτών, οι λογαριασμοί, τα βασικά έξοδα του σπιτιού», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ποια επιδόματα μπαίνουν σε καθεστώς προπληρωμής

Η νέα δυνατότητα αφορά το σύνολο των παροχών που καταβάλλονται μέσω ΟΠΕΚΑ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

επίδομα στέγασης – ενοικίου,

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,

προνοιακά επιδόματα αναπηρίας,

επίδομα παιδιού,

επίδομα γέννησης,

οικογενειακά επιδόματα,

καθώς και όλες οι τακτικές οικονομικές ενισχύσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Τι ισχύει από φέτος και τι από το 2026

Με ειδική μεταβατική πρόβλεψη, η ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, επιτρέποντας την καταβολή των επιδομάτων έως και δέκα ημέρες νωρίτερα από την τελευταία εργάσιμη του μήνα.

Από το 2026 και μετά, η πρόωρη καταβολή καθιερώνεται μόνιμα για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα, με απόφαση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Δεν αλλάζουν ποσά και κριτήρια

Διευκρινίζεται ότι με τη νέα ρύθμιση δεν μεταβάλλονται ούτε τα ποσά, ούτε τα εισοδηματικά ή κοινωνικά κριτήρια των επιδομάτων. Το μόνο που αλλάζει είναι ο χρόνος καταβολής, ώστε η ενίσχυση να φτάνει εγκαίρως στα νοικοκυριά στις πιο απαιτητικές περιόδους του έτους.

