Μικρή άνοδο στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Στα πρώτα λεπτά ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, 49 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στα πρώτα λεπτά της σημερινής (30.1.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώνεται στις 2.333,29 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,06%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,95 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,21%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+0,80%), της Coca Cola HBC (+0,62%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,42%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,66%), της ΔΕΗ (-1,04%), της Viohalco (-0,91%) και της Optima Bank (-0,81%).
Ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, 49 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+4,37%) και Παϊρης (+2,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-8,75%) και MIG (-2,63%).
