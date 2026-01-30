Μικρή άνοδο στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Στα πρώτα λεπτά ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, 49 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

30 Ιαν. 2026 11:36
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στα  πρώτα λεπτά της σημερινής (30.1.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώνεται στις 2.333,29 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,06%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+0,80%), της Coca Cola HBC (+0,62%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,42%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,66%), της ΔΕΗ (-1,04%), της Viohalco (-0,91%) και της Optima Bank (-0,81%).

Ανοδικά κινούνται 34 μετοχές, 49 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+4,37%) και Παϊρης (+2,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-8,75%) και MIG (-2,63%).

