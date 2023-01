Μις Υφήλιος: Εντυπωσίασε η εκπρόσωπος της Ελλάδας Κορίνα Εμμανουηλίδου στα προκριματικά

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος για την ανάδειξη της ομορφότερης γυναίκας στον κόσμο για το 2022 θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Ορλεάνη στις 14 Ιανουαρίου και οι διαγωνιζόμενες από 86 χώρες ήδη έχουν δώσει μια πρώτη πασαρέλα στα προκριματικά του διαγωνισμού.

Πιο συγκεκριμένα, χθες Τετάρτη (11.1.2023), οι διαγωνιζόμενες έκαναν εμφανίσεις με βραδινό ένδυμα και μαγιό ενώ κατά τη διάρκεια του Νational Costume Show, η Ελλάδα και η Κορίνα εντυπωσίασαν με την αρχαιοπρεπή ενδυμασία ως «Θεά Ήρα».

Δείτε την εμφάνιση της Κορίνας Εμμανουηλίδου για την Ελλάδα στα Μις Υφήλιος:

The Greek Mythology inspiration is coming to LIFE!! #MissUniverse pic.twitter.com/h0ydvdAR2q

— Miss Universe (@MissUniverse) January 12, 2023