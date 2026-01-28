Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος: Η Εκκλησία πενθεί μαζί με τις οικογένειες των επτά νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ

Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο μητροπολίτης αναφέρει: «Η απώλεια αυτή ακολούθησε την οδύνη όλων μας από την απώλεια πέντε εργαζομένων γυναικών στα Τρίκαλα, στον χώρο της εργασίας τους». Υπογραμμίζει ότι ο ΠΑΟΚ είναι στενά συνδεδεμένος με την ιστορία και την ψυχή της Θεσσαλονίκης, και ότι ο πόνος για την απώλεια είναι κοινός, εκκλησιαστικός και κοινωνικός.

«Ολόκληρη η τοπική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης πενθεί μαζί με τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και προσεύχεται υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους», προσθέτει ο μητροπολίτης Φιλόθεος. Εκφράζει θερμές ευχές προς γονείς, αδέλφια, συγγενείς και φίλους, ζητώντας από τον Θεό να τους ενισχύει και να τους παρηγορεί στις δύσκολες αυτές ώρες.

Παράλληλα, με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης, απευθύνει έκκληση προς όλους τους αρμόδιους και προς κάθε πολίτη να εφαρμόζονται αυστηρά οι κανόνες οδικής συμπεριφοράς και τα μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας, ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή.

«Εύχομαι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου να αναπαύσει τους κεκοιμημένους αδελφούς μας στην όντως Ζωή της Βασιλείας του Θεού και να χαρίζει σε όλους μας σύνεση, εγρήγορση και αγάπη», καταλήγει το μήνυμα.

Τραγωδία χωρίς τέλος: Και άλλος οπαδός του ΠΑΟΚ νεκρός! Δεν άντεξε η καρδιά του τον χαμό φίλου του στη Ρουμανία

Μητροπολίτης Βεροίας

Συλλυπητήρια εξέφρασε και ο μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων, σημειώνοντας ότι ο πόνος είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς τρία από τα θύματα κατάγονταν από την επαρχία του. «Η Αλεξάνδρεια πενθεί και μαζί της πενθεί η Ιερά Μητρόπολη», ανέφερε, προσευχόμενος για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

Δήμος Θεσσαλονίκης: Μεσίστιες σημαίες και αναβολή εκδηλώσεων

Με απόφαση του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη, οι σημαίες του δήμου Θεσσαλονίκης στο δημαρχιακό μέγαρο κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τους επτά νέους που έχασαν τη ζωή τους. Επιπλέον, όλες οι προγραμματισμένες δράσεις και εκδηλώσεις του δήμου αναβάλλονται έως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των θυμάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



