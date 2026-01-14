Μητσοτάκης: Ο ψηφιακός δικαστικός φάκελος φέρνει επανάσταση στην απονομή Δικαιοσύνης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, όπου παρακολούθησε από κοντά την εφαρμογή του νέου ψηφιακού δικαστικού φακέλου, ενός πρωτοποριακού συστήματος που αλλάζει ριζικά τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη λειτουργία του ψηφιακού φακέλου, ο οποίος εντάσσεται στην αναβάθμιση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.

Ο ψηφιακός δικαστικός φάκελος συγκεντρώνει ηλεκτρονικά όλα τα έγγραφα μιας υπόθεσης, επιτρέποντας σε δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους και δικηγόρους να έχουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε αυτά με ένα κλικ. Τα έγγραφα φέρουν αποδεικτικό κατάθεσης και οι εκτυπώσεις τους θεωρούνται επίσημα και επαληθεύσιμα αντίγραφα.

Στόχοι του συστήματος είναι η σημαντική επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, η εξοικονόμηση χιλιάδων εργατοωρών και πόρων, καθώς και η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Από την 1η Απριλίου 2026 εντάσσονται στο σύστημα όλες οι υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δικαιοσύνης (περίπου το 60% των δικών), ενώ η πλήρης επέκταση σε όλες τις κατηγορίες υποθέσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2027.

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε τον δικηγόρο Βασίλη Αποστολίδη να καταθέτει αγωγή για υπόθεση Κτηματολογίου σε μόλις 10 λεπτά μέσω του υπολογιστή του – διαδικασία που μέχρι πρότινος απαιτούσε τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες, μετακινήσεις σε υπηρεσίες και εκτύπωση εκατοντάδων σελίδων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πραγματικά γίνεται ένα άλμα. Διευκολύνουμε όλους τους εμπλεκόμενους, εξοικονομούμε χρόνο, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, προωθούμε τη διαφάνεια και αποδεικνύουμε πώς οι ευρωπαϊκοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σημαντικά έργα που φέρνουν τη Δικαιοσύνη στον 21ο αιώνα.»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τόνισε ότι οι αλλαγές αυτές «εκκρεμούσαν έναν αιώνα» και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί παγκοσμίως σε αυτό το πεδίο.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου επισήμανε ότι πλέον «ο δικηγόρος και ο δικαστής μπαίνουν σε ένα μόνο σημείο», όπου έχουν πρόσβαση σε όλη την ιστορία της δίκης, τα έγγραφα και την ενημέρωση για τις εξελίξεις, με υψηλή ασφάλεια μέσω cloud τεχνολογίας.

Ο δικηγόρος Βασίλης Αποστολίδης χαρακτήρισε τη διαδικασία «ρηξικέλευθη», τονίζοντας τα οφέλη σε ταχύτητα, οικονομία πόρων και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

