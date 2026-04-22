Μολδαβία: 19 χρόνια φυλάκιση στον Βλαντ Πλαχότνιουκ για την «κλοπή του αιώνα»

Σε κάθειρξη 19 ετών καταδικάστηκε από δικαστήριο στη Μολδαβία ο πρώην ισχυρός ολιγάρχης Βλαντ Πλαχότνιουκ, για τον ρόλο του σε μία από τις μεγαλύτερες τραπεζικές απάτες στην ιστορία της χώρας, γνωστή ως «κλοπή του αιώνα».

Ο Πλαχότνιουκ, που στο παρελθόν θεωρούνταν ο πλουσιότερος άνθρωπος της Μολδαβίας και σημαντική πολιτική προσωπικότητα, δεν παρέστη στο δικαστήριο και αρνείται όλες τις κατηγορίες. Ο συνήγορός του ανακοίνωσε ότι θα ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης.

Το σκάνδαλο του 1 δισ. δολαρίων

Η υπόθεση αφορά την εξαφάνιση περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από το τραπεζικό σύστημα της χώρας το 2014. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, τεράστια ποσά μεταφέρθηκαν μέσω δανείων σε εταιρείες-«κελύφη» με έδρα τη Βρετανία και το Χονγκ Κονγκ, των οποίων οι πραγματικοί ιδιοκτήτες παρέμεναν άγνωστοι.

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε τότε να διασώσει τις τράπεζες για να προστατεύσει τους καταθέτες, δημιουργώντας ωστόσο ένα δημοσιονομικό κενό που αντιστοιχούσε περίπου στο ένα όγδοο του ΑΕΠ της χώρας.

Ρόλος και κατηγορίες

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι ο Πλαχότνιουκ έλαβε προσωπικά πάνω από 40 εκατ. δολάρια από τις παράνομες δραστηριότητες, ενώ το δικαστήριο διέταξε να καταβάλει περίπου 60 εκατ. δολάρια στο κράτος ως αποζημίωση.

Σύμφωνα με την κατηγορία, τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για:

Αγορά ιδιωτικού αεροσκάφους τύπου Embraer Legacy 650

Απόκτηση ακινήτων

Πληρωμή νομικών, ιατρικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών

Χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο πρώην ολιγάρχης αξιοποίησε «την επιρροή του στο πολιτικό, οικονομικό και εγκληματικό περιβάλλον» για να οργανώσει ένα δίκτυο αποκόμισης παράνομων κερδών.

Σύνδεση με τον Ιλάν Σορ

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ο φιλορώσος επιχειρηματίας Ιλάν Σορ, ο οποίος θεωρείται βασικός εγκέφαλος του σκανδάλου. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Πλαχότνιουκ φέρεται να διευκόλυνε την είσοδο του Σορ στο μετοχικό κεφάλαιο τραπεζών, ανοίγοντας τον δρόμο για την απάτη.

Ο Σορ, που βρίσκεται στη Μόσχα, κατηγορείται επίσης για απόπειρες επηρεασμού της πολιτικής ζωής της χώρας μέσω εξαγοράς ψήφων.

Από την πολιτική κυριαρχία στη φυγή και τη σύλληψη

Ο Πλαχότνιουκ δεν κατηγορήθηκε άμεσα μετά το σκάνδαλο, ωστόσο το 2019 εγκατέλειψε τη χώρα εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά, μετά την απώλεια της εξουσίας από το κόμμα του.

Τελικά συνελήφθη τον Ιούλιο του 2025 στην Αθήνα, ενώ επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πτήση προς το Ντουμπάι, και στη συνέχεια εκδόθηκε στη Μολδαβία.

Ανοιχτά μέτωπα

Ο πρώην ολιγάρχης αντιμετωπίζει και άλλες ποινικές υποθέσεις στη Μολδαβία, τις οποίες επίσης αρνείται.

Η καταδίκη του θεωρείται κομβική εξέλιξη για τη χώρα, που εδώ και χρόνια επιχειρεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και να αντιμετωπίσει τη διαφθορά σε υψηλό επίπεδο.