Υπάρχουν πόλεις που σε εντυπωσιάζουν για λίγο και πόλεις που σου μένουν για πάντα. Το Μοντρέ ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Απλωμένο στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, με τις Άλπεις να υψώνονται γύρω του και τους περίφημους αμπελώνες του Lavaux να κατεβαίνουν σχεδόν ως το νερό, το ελβετικό αυτό θέρετρο μοιάζει σαν να έχει φτιαχτεί για να σε κάνει να χαμηλώσεις ρυθμό και να κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά γύρω σου.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί το περιγράφουν ως ένα από τα πιο γοητευτικά σημεία της χώρας. Το Μοντρέ έχει εκείνη τη σπάνια ισορροπία ανάμεσα στην κοσμοπολίτικη αύρα και στη γαλήνη. Από τη μία, οι βόλτες στην παραλίμνια promenade, τα κομψά ξενοδοχεία και η αίσθηση μιας παλιάς ευρωπαϊκής φινέτσας. Από την άλλη, το τοπίο που απλώνεται σχεδόν θεατρικά μπροστά σου: νερό, βουνό, φως και αμπελώνες σε αναβαθμίδες.

Το Μοντρέ που μοιάζει με σκηνικό ταινίας

Όποιος φτάσει εδώ καταλαβαίνει γρήγορα γιατί το Μοντρέ έγινε διεθνές θέρετρο και γιατί η φήμη του ξεπέρασε τα ελβετικά σύνορα. Στη μία πλευρά βρίσκεται ο παραλίμνιος δρόμος, ιδανικός για αργές βόλτες με θέα το νερό. Λίγο πιο πέρα, το βλέμμα πέφτει πάνω στο κάστρο Σιγιόν, το παραμυθένιο φρούριο που μοιάζει να επιπλέει στη λίμνη και παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της περιοχής.

Και ύστερα είναι το Lavaux. Οι περίφημοι αμπελώνες του, που αποτελούν προστατευόμενο πολιτιστικό τοπίο παγκόσμιας κληρονομιάς, δίνουν στο Μοντρέ μια ακόμη πιο κινηματογραφική διάσταση. Δεν είναι απλώς όμορφο· είναι από εκείνα τα μέρη όπου το τοπίο μοιάζει να έχει ρυθμό, σαν να ακολουθεί δική του μουσική.

Η πόλη που αγάπησε ο Φρέντι Μέρκιουρι

Αν όμως υπάρχει ένας λόγος που το Μοντρέ έχει αποκτήσει σχεδόν μυθική θέση στην ποπ κουλτούρα, αυτός είναι ο Φρέντι Μέρκιουρι. Ο θρυλικός τραγουδιστής των Queen δεν συνδέθηκε απλώς με την πόλη. Την έκανε κομμάτι της ζωής του.

Σύμφωνα με τον επίσημο φορέα τουρισμού της περιοχής, ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε πει το περίφημο: «Αν θέλεις ψυχική ηρεμία, έλα στο Μοντρέ». Δεν ήταν μια τυπική φιλοφρόνηση. Ήταν μια φράση που αποτύπωνε ακριβώς τι σήμαινε αυτό το μέρος για εκείνον. Στο Μοντρέ έζησε, δημιούργησε και ηχογράφησε με τους Queen, βρίσκοντας την ιδιωτικότητα που σπάνια μπορούσε να έχει αλλού.

Η σχέση του με την πόλη ήταν βαθιά και ουσιαστική. Μακριά από τον θόρυβο και την ασφυκτική δημοσιότητα, το Μοντρέ τού πρόσφερε κάτι που για έναν σταρ του μεγέθους του ήταν σχεδόν ανεκτίμητο: ησυχία. Ίσως γι’ αυτό και ακόμη σήμερα η παρουσία του μοιάζει ζωντανή εκεί.

Η μουσική χτυπά παντού στο Μοντρέ

Το Μοντρέ, άλλωστε, δεν είναι μόνο το καταφύγιο του Φρέντι Μέρκιουρι. Είναι μία πόλη που αναπνέει μουσική. Εδώ διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι το Montreux Jazz Festival, που ιδρύθηκε το 1967 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ιστορικά μουσικά φεστιβάλ του κόσμου. Στις όχθες της λίμνης έχουν γραφτεί μερικές από τις πιο εμβληματικές σελίδες της σύγχρονης μουσικής ιστορίας.

Αυτή η σύνδεση της πόλης με τη μουσική δεν είναι απλώς ένα τουριστικό αφήγημα. Τη νιώθεις σχεδόν παντού: στη θέα της λίμνης, στην ατμόσφαιρα της προκυμαίας, στις αναφορές στους μεγάλους καλλιτέχνες που πέρασαν από εδώ, και φυσικά στο πιο συγκινητικό σημείο απ’ όλα.

Το άγαλμα που κοιτάζει τη λίμνη

Στην Place du Marché, πάνω στην παραλίμνια διαδρομή, στέκει από το 1996 το μπρούτζινο άγαλμα του Φρέντι Μέρκιουρι. Με το χέρι σηκωμένο προς τον ουρανό και τη λίμνη να ανοίγεται πίσω του, μοιάζει λιγότερο με μνημείο και περισσότερο με ζωντανή σκηνή που δεν τελείωσε ποτέ. Είναι από εκείνα τα σημεία όπου ακόμη και όποιος δεν είναι φανατικός θαυμαστής σταματά αυθόρμητα. Οι επισκέπτες αφήνουν συχνά λουλούδια, μετατρέποντας το σημείο σε έναν διαρκή μικρό φόρο τιμής.

Κάπως έτσι, το Μοντρέ δεν πουλά απλώς ομορφιά. Πουλά συναίσθημα, μνήμη και ατμόσφαιρα. Και ίσως γι’ αυτό ξεχωρίζει τόσο πολύ.

Γιατί το Μοντρέ δεν είναι μια απλή ελβετική στάση

Υπάρχουν ελβετικές πόλεις εντυπωσιακές. Υπάρχουν και ελβετικές πόλεις κομψές. Το Μοντρέ όμως έχει κάτι πιο σπάνιο: χαρακτήρα. Είναι ο τόπος όπου η φυσική ομορφιά συναντά την ιστορία, η μουσική συναντά τη σιωπή και ένας παγκόσμιος θρύλος όπως ο Φρέντι Μέρκιουρι βρήκε το δικό του ασφαλές λιμάνι.

Γι’ αυτό και όποιος φτάνει εδώ δεν βλέπει απλώς μια όμορφη πόλη της Ελβετίας. Βλέπει ένα μέρος που έχει ψυχή. Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη γοητεία του.

