Πηγές στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών δήλωσαν στην εφημερίδα «Kommersant» ότι οι πάροχοι είχαν λάβει οδηγίες από τις Αρχές να περιορίσουν το κινητό Διαδίκτυο σε περιοχές της ρωσικής πρωτεύουσας.

Μόσχα: Χωρίς ιντερνέτ τα κινητά εδώ και μια εβδομάδα
12 Μαρ. 2026 12:35
Πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει το γεγονός ότι το Διαδίκτυο στην κινητή τηλεφωνία έχει διακοπεί στη Μόσχα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ρωσίας, εδώ και μια εβδομάδα, χωρίς προειδοποίηση. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η απενεργοποίηση πρόσβασης γίνεται για λόγους ασφάλειας και είναι σύμφωνη με το νόμο, αλλά δεν έχει εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε σκόπιμο το μέτρο αυτό.

Ενδεικτικά, σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους τη Δευτέρα, μετά τη συνομιλία του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η σύνδεση του βοηθού του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, διακόπηκε τουλάχιστον τρεις φορές.

Οι επιχειρήσεις έχουν χάσει περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα πέντε ημερών, ενώ οι τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο περιλαμβάνουν τα ταξί, τις υπηρεσίες κοινής χρήσης αυτοκινήτων, τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών και τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης.

Αναφορικά με τον αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε η κυβέρνηση θα εκτιμήσει την κατάσταση και ότι θα προταθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Η τακτική της «λευκής λίστας»

Σύμφωνα με πηγές, η Μόσχα φέρεται να δοκιμάζει την τακτική της «λευκής λίστας», όπου η πρόσβαση στο Διαδίκτυο περιορίζεται μόνο σε ορισμένους ιστότοπους ή επαληθευμένα και καταχωρημένα τερματικά, ώστε να ελέγχεται οποιαδήποτε πληροφορία.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι Beeline, MegaFon και T2 ανακοίνωσαν ότι οι διακοπές στο κινητό Διαδίκτυο στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα προκλήθηκαν από «εξωτερικούς περιορισμούς», πέρα ​​από τον έλεγχό τους.

Πηγές στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών δήλωσαν στην εφημερίδα «Kommersant» ότι οι πάροχοι είχαν λάβει οδηγίες από τις Αρχές να περιορίσουν το κινητό Διαδίκτυο σε περιοχές της ρωσικής πρωτεύουσας.

