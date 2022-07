Νέα ακραία πρόκληση Τουρκίας: «Τα 3/4 της Κρήτης είναι δικά μας!»

Δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας «ταράσει τα νερά» μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας , λίγες μόλις ημέρες ύστερα από την παρουσίαση χάρτη με νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη ως μέρος της Τουρκίας, αναζωπυρώνοντας μια έντονη προκλητική στάση ενάντια της Ελλάδας.

«Τα 3/4 της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία! Η παρουσία των ΗΠΑ και της Ελλάδας εκεί είναι παράνομη», γράφει σε δημοσίευμά της η τουρκική εφημερίδα «TR Haber».

Το δημοσίευμα βασίζεται στις απόψεις του πρώην Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Άμυνας, απόστρατου αξιωματικού και γεωπολιτικού – στρατιωτικού αναλυτή Γιουμίτ Γιαλίμ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα κατέχει παράνομα το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης.

«Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχε ως αποτέλεσμα την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πολλά νησιά που ανήκαν στους Τούρκους στο Αιγαίο έμειναν απροσδιόριστα ως προς το νομικό τους καθεστώς. Το σημαντικότερο από αυτά τα νησιά, που δωρίστηκαν στους Έλληνες από τις κυρίαρχες δυνάμεις της εποχής χωρίς την έγκριση της Τουρκίας, είναι αναμφίβολα η Κρήτη.

Η Κρήτη, ένα από τα νησιά του οποίου το νομικό καθεστώς παρέμεινε στο κενό για έναν αιώνα μετά τον πόλεμο, δεν ανήκε ποτέ στα χαρτιά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία ότι η Αθήνα κατέχει όλο αυτό το νησί» ισχυρίστηκε το δημοσίευμα.

«Η Συμφωνία του Λονδίνου της 30ης Μαΐου 1913 όριζε τη μεταβίβαση της Κρήτης στις “συμμαχικές δυνάμεις”. Αυτά τα “συμμαχικά κράτη” που καθορίστηκαν από την Αγγλία αποτελούνταν από τη Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την Ελλάδα. Μετά τη μεταφορά της Κρήτης σε αυτές τις τέσσερις χώρες, η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο και η Σερβία αποχώρησαν από τη συμφωνία και παραιτήθηκαν των δικαιωμάτων τους.

Με την αποχώρηση των τριών αυτών χωρών, ενώ αναμενόταν ότι τα 3/4 της Κρήτης θα περνούσαν στον πρώην ιδιοκτήτη της, δηλαδή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Αθήνα δημιούργησε de facto κατάσταση καταλαμβάνοντας ολόκληρο το νησί», συνεχίζει η εφημερίδα.

Μιλώντας στην εφημερίδα, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του τουρκικού υπουργείου Άμυνας Γιουμίτ Γιαλίμ, δήλωσε πως τα 3/4 της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία.

Όπως λέει, στη Συμφωνία του Λονδίνου δεν υπάρχει άρθρο που να αναφέρει ότι η Κρήτη παραχωρήθηκε στην χώρα μας. «Στην Ελλάδα δόθηκε το 1/4 της Κρήτης. Τα 14 νησιά, βραχονησίδες και βράχοι γύρω από το νησί συνεχίζουν να είναι υπό την κυριαρχία του Οθωμανικού Κράτους» δήλωσε, λέγοντας επίσης ότι πρέπει να… εκκενωθούν άμεσα οι νομοί Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου και άλλα νησιά γύρω από την Κρήτη, όπως Γαύδος, Δίας, Διονυσάδες, Γαϊδουρονήσι και Κουφονήσι.

Η τελευταία πρόκληση, που προκάλεσε και την αυστηρή απάντηση της Αθήνας, ήρθε το περασμένο Σάββατο, όταν ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, εμφανίστηκε να ποζάρει μπροστά από χάρτη ο οποίος απεικονίζει ως τμήμα της Τουρκίας νησιά του ανατολικού Αιγαίου, καθώς και την Κρήτη.

Όπως ήταν φυσικό, η νέα ακραία πρόκληση -σε μια περίοδο που οι τόνοι φάνηκαν να είχαν πέσει- δεν έμεινε αναπάντητη από την Αθήνα, η οποία έκανε λόγο για «επιθετική ενέργεια», ζητώντας τη δημόσια αποδοκιμασία από τη διεθνή κοινότητα.

Σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «γελοιότητες» τον χάρτη του ακροδεξιού κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, στον οποίο εμφανίζονται νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αλλά και η …Κρήτη, ως τμήμα της Τουρκίας.

Μάλιστα, ο Ελληνας πρωθυπουργός κάλεσε τον Ταγίπ Ερντογάν να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

«Ρίξτε μια καλή ματιά σε αυτόν τον χάρτη. Κρήτη, Ρόδος, Λέσβος, Χίος, Σάμος εμφανίζονται στην κυριότητα της Τουρκίας. Παραλήρημα των εξτρεμιστών ή επίσημη πολιτική της Τουρκίας; Άλλη μία προβοκάτσια ή αληθινός στόχος;

Ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να καταστήσει σαφή τη θέση του σχετικά με τις τελευταίες γελοιότητες του μικρότερου εταίρου του στο συνασπισμό», έγραψε ο πρωθυπουργός.

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner's latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 11, 2022