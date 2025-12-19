Νέα μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη: Πληροφορίες για δεύτερη καταγγελία με βαρύτερες κατηγορίες

Νέες εξελίξεις φαίνεται να διαμορφώνονται γύρω από τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί δεύτερη μήνυση εις βάρος του, αυτή τη φορά για σοβαρότερες πράξεις.

19 Δεκ. 2025 11:09
Αντιμέτωπος με δεύτερη μήνυση φέρεται να βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής (19.12.2025) η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Όπως αναφέρθηκε, ένας δεύτερος τραγουδιστής αναμένεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του γνωστού καλλιτέχνη, αποδίδοντάς του βαρύτερες κατηγορίες σε σχέση με την πρώτη υπόθεση.

Οι ίδιες πληροφορίες έρχονται λίγες ώρες μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η νέα καταγγελία αφορά περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν πριν από περίπου δύο χρόνια.

Την νομική εκπροσώπηση τόσο του Στέφανου Παπαδόπουλου όσο και του δεύτερου τραγουδιστή έχει αναλάβει ο δικηγόρος Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

Όπως διευκρινίζεται από την εκπομπή, η δεύτερη μήνυση δεν αφορά πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα, αλλά κακουργηματικές πράξεις. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις δεν σχετίζονται με την κατηγορία του βιασμού.

Οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του καλλιτέχνη για τις νέες πληροφορίες.

