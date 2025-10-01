Νέο ρεκόρ στην τιμή του χρυσού μετά το shutdown στις ΗΠΑ

H  τιμή του χρυσού αυξήθηκε στα 3.875,53 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο για πέμπτη ημέρα

Νέο ρεκόρ στην τιμή του χρυσού μετά το shutdown στις ΗΠΑ
01 Οκτ. 2025 12:10
Pelop News

Σε νέο ιστορικό υψηλό έφτασε ο χρυσός, καθώς οι ΗΠΑ ξεκίνησαν το κλείσιμο της κυβέρνησης, απειλώντας με αναταραχές, συμπεριλαμβανομένων καθυστερήσεων σε βασικές δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού αυξήθηκε στα 3.875,53 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο για πέμπτη ημέρα. Αυτό συνέβη καθώς ένα προσωρινό πακέτο χρηματοδότησης απέτυχε να αποτρέψει ένα κλείσιμο στις ΗΠΑ και ο Λευκός Οίκος έδωσε εντολή στις κυβερνητικές υπηρεσίες να εκτελέσουν τα σχέδιά τους για ένα ομαλό κλείσιμο -το πρώτο εδώ και επτά χρόνια- σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η αναστολή των ομοσπονδιακών δραστηριοτήτων ενέχει τον κίνδυνο να ασκήσει περαιτέρω πίεση στο δολάριο, ενώ η δημοσίευση δεδομένων κρίσιμων για την αξιολόγηση της υγείας της αμερικανικής οικονομίας ενδέχεται να παρουσιάσει καθυστερήσεις.

Η τιμή του χρυσού έχει εκτοξευθεί πάνω από 47% φέτος, θέτοντάς την σε τροχιά για το μεγαλύτερο ετήσιο κέρδος από το 1979. Η άνοδος υποστηρίχθηκε από τις αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και την αύξηση των συμμετοχών σε αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο και υποστηρίζονται από χρυσό, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) επανέλαβε τις μειώσεις των επιτοκίων.

Οι επενδυτές αποκτούν ETF με εγγύηση τον χρυσό

Οι αγορές παρακολουθούσαν επίσης στενά τις αποκλίνουσες απόψεις των Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με τη νομισματική πολιτική. Την Τρίτη (1.10.25), η πρόεδρος της Fed της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς, δήλωσε ότι περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων μπορεί να είναι κατάλληλες φέτος, δεδομένης της ασθενέστερης αγοράς εργασίας, αλλά οι αξιωματούχοι πρέπει να παραμείνουν επιφυλακτικοί σχετικά με την πιθανότητα επίμονου πληθωρισμού.

Από την άλλη πλευρά, η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν εξετάζουν πρόσθετες μειώσεις των επιτοκίων, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο και η αγορά εργασίας σχετικά ισορροπημένη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρυσός έχει επίσης προσελκύσει ισχυρή ζήτηση για καταφύγια εν μέσω επίμονων ανησυχιών σχετικά με την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Την περασμένη εβδομάδα, οι δικηγόροι της διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ, κάλεσαν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να την αφήσει να παραμείνει στη θέση του, ενώ αγωνίζεται ενάντια στην προσπάθεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να την απολύσει.

Εν τω μεταξύ, το ασήμι σημείωσε άνοδο έως και 2% στα 47,5598 δολάρια ανά ουγγιά – λιγότερο από 5% από το ιστορικό υψηλό. Το φθηνότερο πολύτιμο μέταλλο έχει αυξηθεί περισσότερο από 60% φέτος, με τα κέρδη να υποστηρίζονται από ορισμένους από τους ίδιους μακροοικονομικούς παράγοντες που οδηγούν τον χρυσό, καθώς και από τη συνεχιζόμενη στενότητα της αγοράς καθώς τα ελλείμματα προσφοράς εδώ και αρκετά χρόνια φτάνουν στο αποκορύφωμά τους.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,1% στα 3.864,60 δολάρια ανά ουγγιά στις 1:11 μ.μ. στη Σιγκαπούρη, αφού έκλεισε με άνοδο 0,7% την Τρίτη. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot παρέμεινε αμετάβλητος. Το ασήμι διαπραγματεύτηκε σχεδόν 1% υψηλότερα — αφού έχασε 0,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η πλατίνα και το παλλάδιο υποχώρησαν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:14 Χαμάς: «Καταστροφή τόσο η αποδοχή όσο και η απόρριψη του σχεδίου Τραμπ»
15:06 Μητσοτάκης: Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να κινητοποιήσει πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας
14:57 Πάτρα – Δικηγορικός Σύλλογος: Το νέο ΔΣ οδεύει προς ανανέωση – Ποια ονόματα έχουν ακουστεί
14:49 Γύρω-γύρω «Πάτρα 2025» και στη μέση «Μαρκάτια»
14:41 Η Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι ζήτησε από τον Φλωρίδη
14:34 ΒΙΝΤΕΟ από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην Οδησσό, εννέα νεκροί
14:26 Με σημαντικούς σταθμούς από την  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η νέα πολιτιστική διαδρομή του ΥΠΠΟ «Ο Δρόμος προς τη Δύση»
14:16 Στον ανακριτή οι συλληφθέντες του κυκλώματος για τον ΦΠΑ: Διώξεις για σωρεία κακουργημάτων
14:08 Λάρισα: Έψαχνε λίρες με άλλα τρία άτομα ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του σε σήραγγα
14:00 Πάτρα: Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή της ανακύκλωσης και ετοιμάζει καμπάνια
13:51 Τέμπη: Εισαγγελική παραγγελία για εκταφή του Δ. Ασλανίδη μόνο για ταυτοποίηση DNA
13:40 Τιμολόγια ρεύματος Οκτωβρίου: Ανακοινώθηκαν οι τιμές του μεγαλύτερου παρόχου
13:30 Πάτρα: Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών με «ειδικότητα» στα σούπερ μάρκετ
13:22 Μέσα σε πλαστικές σακούλες έβαζε τα 50ευρα το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ – ΒΙΝΤΕΟ της ΕΛΑΣ
13:12 Ινδονησία: Κατέρρευσε σχολείο και αγώνας δρόμου για επιζώντες ΒΙΝΤΕΟ
13:10 Ολα όσα έγιναν στην παρουσίαση του Προμηθέα – Φωτογραφίες
13:05 Πρωταθλήματα υποδομών ΕΠΣΑ: Πότε ξεκινούν και ποιος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής
12:59 Ποιοι τομείς θα επηρεαστούν από το shut down των ΗΠΑ, τι ισχύει για την Αθήνα  
12:52 Περιπέτεια υγείας για επικεφαλής παράταξης, το μήνυμα στα social
12:46 Η Γεωργοπούλου ρίχνεται στη μάχη της διάκρισης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 1/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ