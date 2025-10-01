Νέο ρεκόρ στην τιμή του χρυσού μετά το shutdown στις ΗΠΑ

Σε νέο ιστορικό υψηλό έφτασε ο χρυσός, καθώς οι ΗΠΑ ξεκίνησαν το κλείσιμο της κυβέρνησης, απειλώντας με αναταραχές, συμπεριλαμβανομένων καθυστερήσεων σε βασικές δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού αυξήθηκε στα 3.875,53 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο για πέμπτη ημέρα. Αυτό συνέβη καθώς ένα προσωρινό πακέτο χρηματοδότησης απέτυχε να αποτρέψει ένα κλείσιμο στις ΗΠΑ και ο Λευκός Οίκος έδωσε εντολή στις κυβερνητικές υπηρεσίες να εκτελέσουν τα σχέδιά τους για ένα ομαλό κλείσιμο -το πρώτο εδώ και επτά χρόνια- σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η αναστολή των ομοσπονδιακών δραστηριοτήτων ενέχει τον κίνδυνο να ασκήσει περαιτέρω πίεση στο δολάριο, ενώ η δημοσίευση δεδομένων κρίσιμων για την αξιολόγηση της υγείας της αμερικανικής οικονομίας ενδέχεται να παρουσιάσει καθυστερήσεις.

Η τιμή του χρυσού έχει εκτοξευθεί πάνω από 47% φέτος, θέτοντάς την σε τροχιά για το μεγαλύτερο ετήσιο κέρδος από το 1979. Η άνοδος υποστηρίχθηκε από τις αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και την αύξηση των συμμετοχών σε αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο και υποστηρίζονται από χρυσό, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) επανέλαβε τις μειώσεις των επιτοκίων.

Οι επενδυτές αποκτούν ETF με εγγύηση τον χρυσό

Οι αγορές παρακολουθούσαν επίσης στενά τις αποκλίνουσες απόψεις των Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με τη νομισματική πολιτική. Την Τρίτη (1.10.25), η πρόεδρος της Fed της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς, δήλωσε ότι περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων μπορεί να είναι κατάλληλες φέτος, δεδομένης της ασθενέστερης αγοράς εργασίας, αλλά οι αξιωματούχοι πρέπει να παραμείνουν επιφυλακτικοί σχετικά με την πιθανότητα επίμονου πληθωρισμού.

Από την άλλη πλευρά, η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν εξετάζουν πρόσθετες μειώσεις των επιτοκίων, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο και η αγορά εργασίας σχετικά ισορροπημένη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρυσός έχει επίσης προσελκύσει ισχυρή ζήτηση για καταφύγια εν μέσω επίμονων ανησυχιών σχετικά με την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Την περασμένη εβδομάδα, οι δικηγόροι της διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ, κάλεσαν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να την αφήσει να παραμείνει στη θέση του, ενώ αγωνίζεται ενάντια στην προσπάθεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να την απολύσει.

Εν τω μεταξύ, το ασήμι σημείωσε άνοδο έως και 2% στα 47,5598 δολάρια ανά ουγγιά – λιγότερο από 5% από το ιστορικό υψηλό. Το φθηνότερο πολύτιμο μέταλλο έχει αυξηθεί περισσότερο από 60% φέτος, με τα κέρδη να υποστηρίζονται από ορισμένους από τους ίδιους μακροοικονομικούς παράγοντες που οδηγούν τον χρυσό, καθώς και από τη συνεχιζόμενη στενότητα της αγοράς καθώς τα ελλείμματα προσφοράς εδώ και αρκετά χρόνια φτάνουν στο αποκορύφωμά τους.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 0,1% στα 3.864,60 δολάρια ανά ουγγιά στις 1:11 μ.μ. στη Σιγκαπούρη, αφού έκλεισε με άνοδο 0,7% την Τρίτη. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot παρέμεινε αμετάβλητος. Το ασήμι διαπραγματεύτηκε σχεδόν 1% υψηλότερα — αφού έχασε 0,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η πλατίνα και το παλλάδιο υποχώρησαν.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



