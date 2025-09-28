Ο Νετανιάχου θέτει όρους στη Χαμάς για ασφαλή αποχώρηση από τη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να επιτρέψει στα μέλη της Χαμάς ασφαλή διέλευση, μόνο εφόσον σταματήσουν τις πολεμικές ενέργειες και απελευθερώσουν όλους τους ομήρους. Παράλληλα, τόνισε ξανά την αντίθεσή του στο να αναλάβει η Παλαιστινιακή Αρχή τη διοίκηση της Γάζας μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Τραμπ: Υπάρχει ευκαιρία για ιστορική συμφωνία στη Μέση Ανατολή

Καθώς προετοιμάζεται για τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου τόνισε ότι οι λεπτομέρειες του σχεδίου πρέπει να καθοριστούν πριν από οποιαδήποτε συμφωνία. Σύμφωνα με την αμερικανική πρόταση, όσα μέλη της Χαμάς δεσμευτούν σε ειρηνική πορεία θα τύχουν αμνηστίας, ενώ όσοι επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα έχουν ασφαλή διέλευση προς άλλες χώρες.

Η πρόταση περιλαμβάνει, επίσης, ένα πιθανό χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, υπό προϋποθέσεις όπως η ανοικοδόμηση της Γάζας και η μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ για τους όρους τερματισμού του πολέμου.

Ο Νετανιάχου συναντήθηκε σήμερα με στενούς συνεργάτες και τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ενόψει της συνάντησης του με τον πρόεδρο Τραμπ.

