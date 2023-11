Νετανιάχου: «Τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Θα προχωρήσουμε και θα νικήσουμε» – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα νέο βίντεο με στρατιώτες ανέβασε στον λογαριασμό του στο Χ (πρώην Twitter) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισημαίνοντας πως «τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Θα προχωρήσουμε και θα νικήσουμε».

«Σήμερα με τους μαχητές μας στο πεδίο. Έχουμε πολύ εντυπωσιακές επιτυχίες, είμαστε ήδη στα περισσότερα από τα περίχωρα της πόλης της Γάζας. Κάνουμε πρόοδο. Τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε και θα νικήσουμε, και θα το κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια των ηρωικών πολεμιστών μας. Σας εμπιστεύομαι, σας πιστεύω. Ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ στέκεται πίσω σας. Μέχρι τη νίκη» έγραψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξεφράσε, από τη μία, τη βεβαιότητα ότι το Ισραήλ θα νικήσει στον πόλεμο στη Γάζα και από την άλλη, τη θλίψη του για τις αυξανόμενες απώλειες σε στρατιωτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ο πόλεμος θα είναι μακρύς, ωστόσο δεσμεύτηκε ότι θα είναι νικηφόρος. «Είμαστε σε έναν σκληρό πόλεμο. Θα είναι ένας μακρύς πόλεμος», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Υπόσχομαι σε όλους τους πολίτες του Ισραήλ: θα ολοκληρώσουμε το έργο. Θα συνεχίσουμε έως τη νίκη».

Prime Minister Netanyahu:

We are in a difficult war. This will be a long war. We have so many important achievements but also painful losses.

We know that every soldier of ours is an entire world. The entire people of Israel embrace you, the families, from the depth of our heart pic.twitter.com/aqlvz8wvdU

