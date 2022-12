Netflix: Οι σειρές και οι ταινίες που παρακολουθούν φέτος τα Χριστούγεννα οι Έλληνες

Μπορεί αυτές οι εορταστικές ημέρες να είναι άκρως οικογενειακές, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός πως είναι και μία καλή ευκαιρία για αγαπημένες ταινίες και σειρές στο Netflix.

Ο Δεκέμβριος συνεχίζει να είναι ένας πλούσιος μήνας για τους συνδρομητές του Netflix, δεδομένου ότι από την πρώτη κιόλας του μήνα προστέθηκαν κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και σειρές, με σκοπό να μας κρατήσουν παρέα μέχρι την Πρωτοχρονιά.

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις ήταν η προσθήκη της σειράς Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στην βιβλιοθήκη της πλατφόρμας συνεχούς ροής, την οποία τίμησε ιδιαιτέρως το ελληνικό κοινό τοποθετώντας την στο No 1 του Top 10. Αλλού έχουμε το “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, με τη μεγάλη επιστροφή του Μπενουά Μπλαν του Ντάνιελ Κρεγκ, αλλά και την 3η σεζόν τη επιτυχημένης σειράς “Emily in Paris”.

Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε το “Guillermo del Toro’s Pinocchio”, αλλά και το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ “Harry & Meghan” που έχει επικριθεί έντονα και αυτή την στιγμή φιγουράρει στην 6η θέση του Top 10 των τηλεοπτικών εκπομπών του Neflix.

Με αφορμή όλα τα παραπάνω, αποφασίσαμε να σας παραθέσουμε τις 10 δημοφιλέστερες ταινίες και σειρές στο ελληνικό Netflix.

Τοp 10 τηλεοπτικές εκπομπές

Maestro

O Ορέστης ταξιδεύει σε ένα μικρό νησί στην εποχή της πανδημίας προκειμένου να στήσει, από την αρχή, ένα Φεστιβάλ μουσικής. Αντιμέτωπος με τη μικρή κοινωνία του νησιού και όλες τις παθογένειές της, θα βρεθεί μπλεγμένος σε μία ακραία ερωτική ιστορία που θα αποτελέσει κίνητρο για να εκδηλωθούν όλα τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία μαστίζουν μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Είναι όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και μ’ έναν τρόπο συνένοχοι σε αυτό που θα ακολουθήσει…

Emily in Paris: Season 3

Έναν χρόνο μετά τη μετακόμισή της στο Παρίσι για τη δουλειά των ονείρων της, η Έμιλι καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για τα επαγγελματικά και τα προσωπικά της.

Alice in Borderland: Season 2

Τα παιχνίδια είναι πιο φονικά, ο κόσμος πιο άγριος και σκληρός: θα καταφέρει ο Αρίσου να επιστρέψει ποτέ στον πραγματικό κόσμο — και άξιζε που έχασε τόσα;

Wednesday

Η σειρά φαντασίας του Τιμ Μπάρτον, ο οποίος επιστρέφει στις σκηνοθετικές καρέκλες τρία χρόνια μετά την live action μεταφορά του Dumbo στην Disney, αποτελεί spin-off του σύμπαντος της “Οικογένειας Addams” με επίκεντρο φυσικά την νεαρή Wednesday Addams.

The Recruit

Ένας πρωτάρης δικηγόρος της CIA παρασύρεται στον επικίνδυνο κόσμο της διεθνούς κατασκοπείας, όταν μια πρώην πληροφοριοδότρια απειλεί να αποκαλύψει μυστικά της υπηρεσίας.

Harry & Meghan

Από το πρώτο φλερτ μέχρι το αντίο στη βασιλική ζωή, ο Χάρι και η Μέγκαν μοιράζονται με τα δικά τους λόγια το περίπλοκο ταξίδι τους σε αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ. Η “εκρηκτική” παραγωγή αποτελεί μέχρι στιγμής την πιο δημοφιλή σειρά του Netflix στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Sonic Prime

Η 3D animated σειρά λαμβάνει χώρα στο ίδιο setting με τα Sonic παιχνίδια και στην παραγωγή βρίσκεται η Man of Action Entertainment, γνωστή για το Ben 10 και τη σειρά του Big Hero 6, με το σόου να περιγράφεται ως μια “περιπέτεια υψηλών οκτανίων” που θα ακολουθεί τον Sonic και τον αγώνα του να σώσει ένα “παράξενο νέο multiverse”. Βασικός ανταγωνιστής θα είναι ο Dr. Eggman που απειλεί να καταστρέψει το σύμπαν, ενώ ο Sonic θα πρέπει να σώσει όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και τους φίλους του.

1899

Όταν μυστηριώδη γεγονότα αλλάζουν την πορεία ενός πλοίου με μετανάστες με προορισμό τη Νέα Υόρκη το 1899, οι σαστισμένοι επιβάτες του αντιμετωπίζουν έναν απίστευτο γρίφο.

Too Hot To Handle: Season 4

Για άλλη μια φορά, ελεύθεροι άνθρωποι καταφθάνουν στην πανέμορφη και χλιδάτη βίλα, όπου ψάχνουν το ταίρι τους και φυσικά αναζητούν το μεγάλο έπαθλο. Το concept είναι πλέον γνωστό, καθώς 5 άνδρες και πέντε γυναίκες θα πρέπει να αντισταθούν στις σεξουαλικές ορμές τους και να παίξουν το παιχνίδι του φλερτ.

The Crown: Season 5

Η σεζόν 5 της σειράς του Netflix «The Crown» απεικονίζει τις αναταράξεις των ταμπλόιντ της δεκαετίας του 1990, συμπεριλαμβανομένης της κατάρρευσης του γάμου του Καρόλου και της Νταϊάνα και διάφορα σχετικά σκάνδαλα, όπως το “Tampongate” και τη συνέντευξη της Νταϊάνα στο BBC με τον ντροπιασμένο πλέον δημοσιογράφο Martin Bashir.

Top 10 ταινίες

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Στη συνέχεια της ταινίας “Στα Μαχαίρια”, ο ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ ταξιδεύει στην Ελλάδα για να εξιχνιάσει ένα μυστήριο που περιλαμβάνει ένα νέο καστ γραφικών υπόπτων.

Knives Out

Ένας ιδιόρρυθμος ντετέκτιβ βοηθά την αστυνομία στη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου ενός διάσημου και πάμπλουτου συγγραφέα, πατριάρχη μιας εκκεντρικής οικογένειας.

Scrooge: A Christmas Carol

Μια κρύα Παραμονή Χριστουγέννων, ο τσιγκούνης Εμπενίζερ Σκρουτζ πρέπει σε μία μόνο νύχτα να αντιμετωπίσει το παρελθόν του, και να αλλάξει το μέλλον, προτού να είναι αργά.

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και ο πολυβραβευμένος θρύλος του stop-motion Μαρκ Γκούσταφσον αναπλάθουν το κλασικό παραμύθι του Κάρλο Κολόντι γύρω από το θρυλικό ξύλινο αγόρι, με μια ευφάνταστη ιστορία που βάζει τον Πινόκιο σε μια μαγευτική περιπέτεια η οποία υπερβαίνει κόσμους και αποκαλύπτει τη ζωογόνο δύναμη της αγάπης.

The Volcano: Rescue from Whakaari

Μαρτυρίες από επιζώντες και διασώστες μαζί με πλάνα λεπτό προς λεπτό συνθέτουν αυτό το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ για τη φονική έκρηξη ηφαιστείου το 2019 στη Νέα Ζηλανδία.

The Big 4

Τέσσερις εκτελεστές που έχουν αποσυρθεί επιστρέφουν στη δράση όταν γνωρίζουν μια αστυνομικό αποφασισμένη να βρει έναν δολοφόνο που παραμένει ασύλληπτος.

Embattled

Η τεταμένη σχέση ενός μαχητή MMA με τον έφηβο γιο του — ανερχόμενο αστέρι του αθλήματος — καταλήγει σε ξεκαθάρισμα με έναν αγώνα σε κλουβί που θα τους αλλάξει τη ζωή.

Girl

Επιστρέφοντας στη γενέτειρά της για να εκδικηθεί τον κακοποιητικό πατέρα της, μια νεαρή γυναίκα ανακαλύπτει μια οικογενειακή κληρονομιά πιο δυσάρεστη από όσο φανταζόταν.

Let Him Go

Μετά τον θάνατο του γιου του και τον γάμο της νύφης του με έναν κακοποιητικό άντρα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι προσπαθεί να σώσει τον εγγονό του από τη νέα του οικογένεια. Σ’ αυτό το γουέστερν θρίλερ, ο Κέβιν Κόστνερ είναι ένας συνταξιούχος σερίφης που έχει απέναντί του την Νταϊάν Λέιν.

The Christmas Chronicles

Δύο αδέρφια χαλάνε κατά λάθος το έλκηθρο του Αϊ-Βασίλη και περνούν μια ολόκληρη νύχτα προσπαθώντας να σώσουν τα Χριστούγεννα παρέα με τον ξύπνιο και ντόμπρο ασπρογένη.

