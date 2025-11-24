Ντέιβιντ Κάμερον: Διαγνώστηκε με καρκίνο προστάτη

24 Νοέ. 2025 10:59
Pelop News

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον, 59 ετών, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη νωρίτερα φέτος και υποβλήθηκε σε στοχευμένη θεραπεία, προκαλώντας πρωτοσέλιδα στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times, ο Λόρδος Κάμερον περιέγραψε πώς η σύζυγός του Σαμάνθα τον παρότρυνε να υποβληθεί σε έλεγχο PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο) μετά από ραδιοφωνική συνέντευξη του επιχειρηματία Νικ Τζόουνς στο BBC, ο οποίος προωθεί εκστρατεία για μαζικότερες εξετάσεις στους άνδρες.

Ο έλεγχος PSA έδειξε υψηλά επίπεδα, ακολούθησε μαγνητική τομογραφία και βιοψία που επιβεβαίωσε τη διάγνωση. Ο Κάμερον επέλεξε focal therapy, μια μέθοδο που χρησιμοποιεί ηλεκτρικά παλμούς και υπερηχητικά κύματα για να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα στην περιοχή του όγκου, χωρίς να επηρεάζει υγιούς ιστούς.

«Δεν μου αρέσει να συζητώ προσωπικά θέματα υγείας, αλλά νιώθω υποχρεωμένος», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Οι άνδρες συχνά αναβάλλουμε. Έκανα την εξέταση και ανακάλυψα έγκαιρα το πρόβλημα, δίνοντας ευκαιρία για θεραπεία».

Ο Κάμερον υποστηρίζει έντονα την εισαγωγή στοχευμένου προγράμματος ελέγχου για υψηλού κινδύνου άνδρες, όπως προτείνει η Prostate Cancer UK. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει εθνικό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου λόγω αμφιβολιών για την ακρίβεια της εξέτασης PSA, ενώ ο καρκίνος του προστάτη είναι ο συχνότερος στους άνδρες, με 55.000 νέες διαγνώσεις ετησίως και κορύφωση άνω των 75 ετών.

