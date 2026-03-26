Ο εφιάλτης της Ριάνα με τους πυροβολισμούς στο σπίτι της: Σωθήκαμε πέφτοντας στο πάτωμα με τον ASAP Rocky

Σκηνές πανικού μέσα στη νύχτα – «Μας πυροβολούν» φώναξε η τραγουδίστρια

Σοκαριστικές λεπτομέρειες από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στις αρχές Μαρτίου στην πολυτελή κατοικία της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς έρχονται στο φως, μέσα από την κατάθεσή της στις Αρχές.

Η διάσημη τραγουδίστρια περιέγραψε πως βρισκόταν μέσα σε τρέιλερ στον χώρο της έπαυλής της στο Λος Άντζελες όταν άκουσε «δέκα δυνατούς μεταλλικούς κρότους», χωρίς αρχικά να αντιληφθεί τι συμβαίνει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς και πως το σημείο όπου βρισκόταν είχε βρεθεί στη γραμμή πυρός.

Άμεσα έσπευσε να ειδοποιήσει τον σύντροφό της, A$AP Rocky, φωνάζοντας «μας πυροβολούν», ενώ για να προστατευτούν τον έριξε στο πάτωμα και ξάπλωσε και η ίδια, προσπαθώντας να καλυφθούν από τα πυρά.

Απειλές στο παρελθόν και φόβοι για στοχοποίηση

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε η Daily Mail, η Rihanna ανέφερε στις Αρχές ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί απειλές θανάτου μέσω social media, χωρίς ωστόσο να μπορεί να συνδέσει συγκεκριμένα κάποιο περιστατικό με την πρόσφατη επίθεση.

Από την πλευρά του, ο A$AP Rocky φέρεται να κατέθεσε πως είχε στο παρελθόν προβλήματα με γυναίκα stalker, παραδίδοντας μάλιστα φωτογραφία της στις αστυνομικές αρχές.

Μέσα στο σπίτι τα τρία παιδιά του ζευγαριού

Την ώρα της επίθεσης, στην κατοικία βρίσκονταν τα τρία παιδιά του ζευγαριού, η μητέρα της Rihanna, καθώς και μέλη του προσωπικού, γεγονός που εντείνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Ως δράστης φέρεται η Ιβάνα Λισέτ Ορτίζ, η οποία κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ με ημιαυτόματο όπλο κατά της έπαυλης. Σε βάρος της έχουν απαγγελθεί πολλαπλές κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων δέκα για επίθεση με όπλο και τρεις για πυροβολισμούς σε κατοικημένο χώρο.

Η κατηγορούμενη έχει δηλώσει αθώα ενώπιον του δικαστηρίου, ωστόσο σε περίπτωση καταδίκης αντιμετωπίζει ακόμη και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης, με την υπόθεση να προκαλεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια υψηλού προφίλ προσώπων, αλλά και για την αύξηση περιστατικών βίας σε κατοικημένες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

‘They shooting at us!’ Rihanna recalls moment she woke A$AP Rocky and their three kids and scrambled for safety as bullets tore through their home https://t.co/BOqAqMLk2U — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 25, 2026

