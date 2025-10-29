Ο Μήτογλου για τρία ακόμη χρόνια παραμένει στον Παναθηναϊκό

Τον Αύγουστο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει την επέκταση του συμβολαίου του

Ο Μήτογλου για τρία ακόμη χρόνια παραμένει στον Παναθηναϊκό
29 Οκτ. 2025 19:58
Pelop News

Παναθηναϊκός και Μήτογλου θα πορευθούν μαζί για αρκετά ακόμη χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σήμερα (29/10) σε συμφωνία για πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους, που θα έχει ισχύ έως το 2029.

Ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ, γεννημένος το 1996 και ύψους 2,10μ., αποτελεί βασικό μέλος του κορμού των «πρασίνων» και έναν αθλητή που έχει εξελιχθεί και γιγαντωθεί μέσα στον σύλλογο. Με τη σταθερότητά του και τις εμφανίσεις του σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχει αποδείξει την αξία του στο υψηλότερο επίπεδο.

Από το 2017, ο Μήτογλου έχει αγωνιστεί σε 190 παιχνίδια της EuroLeague, εκ των οποίων τα 13 με την Αρμάνι Μιλάνο τη σεζόν 2021-22. Στο σύνολο της πορείας του στη διοργάνωση, μετρά κατά μέσο όρο 7,3 πόντους και 4,2 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Τη φετινή χρονιά, ο 28χρονος άσος έχει καταγράψει συμμετοχή σε επτά αναμετρήσεις της EuroLeague, μετρώνοντας μέσο όρο 5,1 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 13:21 λεπτά συμμετοχής.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει την επέκταση του συμβολαίου του Ντίνου Μήτογλου, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, ενώ ο Έλληνας φόργουορντ/σέντερ αποτελεί και αγαπημένο παίκτη του γιού του «ισχυρού άνδρα» της ΚΑΕ, Παύλου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:08 Πάτρα: Ο 17χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, απολογείται την Παρασκευή
19:58 Ο Μήτογλου για τρία ακόμη χρόνια παραμένει στον Παναθηναϊκό
19:46 «Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα» ΦΩΤΟ
19:37 Ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος αύριο (30/10/2025), χωρίς όμως να υπάρχουν πιθανότητες για βροχές
19:36 Το «Δέντρο των Ξωτικών» και τα Έξι Βασίλεια των Χριστουγέννων!
19:26 Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στη Τζαμάικα, τουλάχιστον 30 νεκροί!
19:15 Σουδάν: Πτώματα χιλιάδων γυναικών και παιδιών σε αιματοβαμμένους δρόμους, απειλείται με αποσταθεροποίηση ολόκληρη η Ανατολική Αφρική
19:10 Ομόφωνα εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός για τους κοινόχρηστους χώρους της Πάτρας – Πότε θα εφαρμοστεί
19:06 Πρωτοφανής απόφαση, 15 χρόνια στο συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
19:02 «Απόβαση» διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια από αγρότες της Αχαΐας
18:55 Γαλλία: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχθηκαν «εν μέρει» τη συμμετοχή τους στη ληστεία του Λούβρου
18:48 Ν. Παπανδρέου: Ακροδεξιά Οργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
18:43 Κορδός στον Peloponnisos FM: «Το όραμα μας για τις ακαδημίες της ΕΑΠ»
18:31 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο Πεντάγωνο, τα αποκαλυπτήρια, ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Ξέχασαν 80χρονη επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου σε νησί και τη βρήκαν νεκρή!
18:23 Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2026 αναδεικνύει το έλλειμμα ηγεσίας της
18:18 Γάζα: Γιατί η εκεχειρία βρίσκεται πλέον σε τεντωμένο σχοινί
18:08 Μαστεκτομή και Άμεση Αποκατάσταση: Ένα Χειρουργείο για Καλύτερη Ποιότητα Ζωής
18:04 Φοινικούντα: Τα κομμάτια του παζλ και το γεμάτο πορτοφόλι του συνεργού της διπλής δολοφονίας
18:00 Καλλιτεχνική επιμέλεια από τον Αλέξανδρο Χάχαλη στην παρουσίαση του βιβλίου της Ζαχαρούλας Παπαδάκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ