«Ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου, καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη» συγκινεί ο Παναγιώτης Στάθης αποχαιρετώντας τη μητέρα του

Συγκινεί με την ανάρτησή του για τον θάνατο της μητέρας του ο Παναγιώτης Στάθης ανακοινώνοντας πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της.

Παλικάρι 24 χρόνων έπεσε από γέφυρα του Περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη

Ο παρουσιαστής ανέβασε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου μία κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και τη συνόδευσε με ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο, επισημαίνοντας πως η μητέρα του ήταν ο μοναδικός ήρωας που γνώρισε στη ζωή του. Όσον αφορά στην κηδεία της, ο Παναγιώτης Στάθης δήλωσε πως θα γίνει στα Κύθηρα, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, συγκεκριμένα, έγραψε: «Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα χωρίς παιδικούς ήρωες. Πιθανόν γιατί ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου ήταν η μάνα μου. Καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη, θα σε θυμάμαι πάντα για την αγάπη σου, την διαρκή προσφορά σου, το χιούμορ σου, την απεριόριστη καλοσύνη σου και την ευφυία σου. Θα μου λείπεις πάντα. Χαιρετισμούς στο μπαμπά και τον Μανόλη. Στο επανιδείν. Η κηδεία της Καλλιόπης Στάθη θα γίνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στις 10 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα Κυθήρων».



Ο Παναγιώτης Στάθης ανακοίνωσε τον θάνατο της μητέρας του το πρωί της Τρίτης 17 Φεωρουαρίου στον αέρα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα». Με βουρκωμένα μάτια είπε χαρακτηριστικά: «Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς, πριν βγούμε στον αέρα, έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση, δύσκολη εκπομπή. Να είστε καλά. Να πω ένα αντίο στην κυρά Καλλιόπη κι από δω. Να’ στε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



