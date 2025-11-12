Ο Ολυμπιακός κόντρα σε Ζάλγκιρς και Ράιτ, που θα δείτε το παιχνίδι

Στην αποστολή ο Έβανς, δεν θα παίξει ο τραυματίας Νιλικίνα

12 Νοέ. 2025 10:17
Pelop News

Με τη Ζάλγκιρις θα παίξει σήμερα (12/11/12025) ο Ολυμπιακός  στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports Pime).

Πως Ομπράντοβιτς και Σπανούλης, που δεν αντάλλασσαν ούτε βλέμμα, αγκαλιάστηκαν μετά από 15 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ

Οι «ερυθρόλευκοι» του 6-3 κοντράρονται με τους Λιθουανούς του 7-2, οι οποίοι αποτελούν μία εκ των ομάδων που έχουν εντυπωσιάσει στο ξεκίνημά τους στη διοργάνωση.

Ο Φρανκ Νιλικίνα δεν θα αγωνιστεί για τον Ολυμπιακό, όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη δωδεκάδα του τον Έβανς και θα κρίνει αν θα τον χρησιμοποιήσει. «Εκτός» για τη Ζάλγκιρις είναι ο παλιός γνώριμος, Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, αλλά ο Μόουζες Ράιτ θα αγωνιστεί κανονικά.

Το σημερινό πρόγραμμα

Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις (21:15, Novasports Prime)
Αρμάνι – Βιλερμπάν (21:30, Novasports Start)
Μπάγερν – Μπαρτσελόνα (21:30, Novasports 5)

