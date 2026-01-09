Ο Παναιγιάλειος πήρε τερματοφύλακα και αμυντικό

Ο Παναιγιάλειος Γ.Σ. ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Ευστράτιου Μπονατάκη. Ο Στράτος είναι γεννημένος το 2001, έχει ύψος 1,90 και έρχεται στην ομάδα μας από τον Ιωνικό που αποκτήθηκε το καλοκαίρι.

Ο 25χρονος τερματοφύλακας έχει αγωνιστεί επίσης σε Αχαρναϊκό, Φωστήρα, Κάρυστο, Σαρωνικό Αναβύσσου, Αήττητο Σπάτων και το δελτίο του εκδόθηκε κανονικά σήμερα, οπότε και είναι στη διάθεση του προπονητή για το ματς της Κυριακής.

Τον καλωσορίζουμε κι ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή του συλλόγου μας να έχει υγεία και να πετύχουμε όλοι μαζί τους στόχους της ομάδας!

Ο Παναιγιάλειος Γ.Σ. ανακοινώνει επίσης την απόκτηση του Αντώνη Μπεκίρι. Ο νεαρός αμυντικός έχει γεννηθεί το 2007 και στην ομάδα μας έρχεται από τη Θύελλα Ραφήνας. Μπορεί και ο ίδιος να αγωνιστεί την Κυριακή καθώς έχει εκδοθεί το δελτίο του και θυμίζουμε ότι μπορεί να αγωνιστεί ως "μικρός" όπως υποχρεούνται όλες οι ομάδες να έχουν δύο ποδοσφαιριστές γεννημένους από το 2007 κι έπειτα στην 11άδα τους.

Καλωσορίζουμε τον Αντώνη στη μεγάλη οικογένεια του Παναιγιαλείου και του ευχόμαστε να είναι υγιής με τα μελανόλευκα!

